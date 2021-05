Manutenzione e sponsorizzazione aree verdi

Il Comune di Guardiagrele, al fine di un miglioramento qualitativo ed estetico delle aree verdi comunali, poste in particolari punti strategici della città o inserite nel contesto della viabilità urbana, e per conseguire un risparmio di spesa nella realizzazione delle attività legate alla cura del verde pubblico, intende ricercare, mediante avviso pubblico, aziende, società, Enti, associazioni o altri soggetti privati, anche in forma associata, o pubblici, che intendano proporsi come sponsor per tali attività.

L’obiettivo principale è quello di valorizzare e curare il verde pubblico su tutto il territorio comunale nella consapevolezza che questi spazi appartengono alla collettività e il loro mantenimento e conservazione rappresenta attività di pubblico interesse. Sono previste, a seconda delle aree, diverse attività quali: sistemazione di aree verdi, incremento del patrimonio arboreo, interventi di arredo urbano, etc.

L’assessore all’Urbanistica e alle Attività produttive Orlando Console: «Questa iniziativa non ha solo l’obiettivo di coinvolgere e sensibilizzare le imprese e le attività commerciali sul tema della tutela e valorizzazione del territorio attraverso processi di partecipazione e gestione del patrimonio comunale, ma ha anche la finalità di garantire un risparmio per le casse comunali. In cambio di pubblicità, per le ditte aggiudicatarie del bando, tutta la comunità guardiese, ma anche i turisti e i visitatori potranno godere di spazi curati e godibili».

Tra le aree interessate anche la rotonda nel tratto finale della strada Campotrino-Comino, la nuova rotonda in via Marrucina all’incrocio con via Gramsci e via Anello e lo spartitraffico nella parte iniziale del Tratturello Coste Di Luzio, salito alla ribalta della cronaca sportiva nazionale ed internazionale come “Muro di Guardiagrele”. L'avviso è stato realizzato in base alle linee di indirizzo approvate nei giorni scorsi dalla giunta.

Il sindaco Donatello Di Prinzio sottolinea: «Così si dà continuità ad un progetto partito inizialmente durante l’Amministrazione Salvi, e poi proseguito, con l’intenzione di coinvolgere un numero sempre maggiore di operatori economici o altri soggetti interessati, che si arricchisce di nuove aree che necessitano di valorizzazione nell’ambito del contesto urbano».

La scadenza per la presentazione delle proposte è alle ore 12:00 del giorno 20 maggio 2021; in ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di accettare anche le richieste pervenute oltre la suddetta data di scadenza. In questo caso gli sponsor potranno sponsorizzare esclusivamente le aree rimaste libere dopo la prima assegnazione. L’elenco delle aree proposte non è vincolante ed è quindi consentito ai potenziali sponsor avanzare specifiche richieste per la sponsorizzazione di aree non comprese nell'elenco proposto dall'Amministrazione. E’ possibile consultare e scaricare l’avviso pubblico, l’elenco delle aree e tutta la modulistica sul sito del Comune di Guardiagrele.