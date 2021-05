« Richiesta della minoranza inutile e fuori tempo»

«L’intervento della minoranza è decisamente irrilevante e inopportuno, in quanto chiaramente fuori tempo considerato che la richiesta per la vaccinazione in favore degli OSS era già stata fatta dall’amministrazione. Sono arrivati tardi, mentre loro alimentano polemiche strumentali noi siamo a lavoro per riuscire ad arginare e risolvere tutte le problematiche legate a questa pandemia che ha stravolto le nostre vite» - tuona così il sindaco di Guardiagrele Donatello Di Prinzio in merito a quanto dichiarato dai consiglieri comunali del gruppo Guardiagrele il Bene in Comune.

Infatti, il sindaco Di Prinzio, già agli inizi di marzo, si era adoperato per assicurare la vaccinazione agli assistenti educativi che prestano servizio presso la scuola e presso i domiciliari e per il personale in servizio sugli scuolabus. Successivamente ha trasmesso l’elenco, fornito dagli uffici, del personale dell’ADS n° 13 Marrucino impiegato in qualità di operatori nei servizi di assistenza domiciliare in favore dei soggetti anziani e/o non autosufficienti, ai preposti servizi della Asl per poter effettuare le vaccinazioni .

«Ben consapevole dei rischi dovuti alla pandemia, l’amministrazione Di Prinzio si è spesa in ogni modo per tutelare la salute delle persone con fragilità e di chi si occupa di loro anche con l’acquisto di camici per tutti gli operatori. Dobbiamo essere attenti a non alimentare confusione e incertezze in una situazione di per sé già molto difficile e fonte di ansia per tutti» - sottolinea il vicesindaco e assessore al Sociale Flora Bianco.

Dunque, fino ad oggi le vaccinazioni si sono concentrate sugli over 80 e sui fragili e sono anche iniziate quelle domiciliari con i medici di famiglia. Agli inizi della settimana prossima toccherà agli OSS dell’intero Ambito, e questo per l’interessamento e iniziativa del Sindaco che tiene contatti costanti con gli Enti sanitari di ogni livello.