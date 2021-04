Consegnata la spazzatrice elettrica al comune di Guardiagrele

È stata consegnata nella mattinata di ieri, al comune di Guardiagrele, la spazzatrice elettrica stradale Max Wind da impiegare per la pulizia dei vicoli, marciapiedi, aree pedonali del centro storico. A supervisionare il collaudo della spazzatrice erano presenti il sindaco di Guardiagrele Donatello Di Prinzio, l’assessore all’ambiente e al decoro urbano Erika Pica e il presidente della società Ecolan Massimo Ranieri. «Siamo di fronte al raggiungimento di un altro importante obiettivo» - spiga Di Prinzio - «grazie alla società Ecolan e al lavoro costante dell’assessore Pica, dotiamo il Comune di uno strumento utile a garantire maggiore decoro e pulizia delle nostre strade. Questo è un passo importante perché una città più pulita è una città più accogliente, in più a breve inizierà la stagione estiva e Guardiagrele si farà trovare ancora più pronta per l’arrivo dei turisti».

Nello specifico il macchinario è dotato, oltre che di un’apposita spazzola per rimuovere il guano dei piccioni anche di un tubo per l’aspirazione e di un’apposita lancia per l’igienizzazione, infatti grazie al suo sistema di spazzamento meccanico, aspirante e filtrante, è in grado di spazzare ad alte velocità rifiuti sia di piccole che di grandi dimensioni, pesanti e leggeri permettendo all’operatore di raggiungere angoli e posizioni di difficile accesso.

«Ringrazio il presidente Massimo Ranieri per aver assecondato la nostra richiesta fornendo a Guardiagrele, in via definitiva, uno strumento di lavoro utile, efficace ed efficiente» - sottolinea l’assessore Pica - «inoltre ci tengo a ricordare come in pochi mesi sul nostro Comune sono stati fatti interventi straordinari importanti mai fatti prima, come la bonifica di alcune zone critiche del territorio, l’operazione di spurgo su zona Cappuccini e Colle Granaro, la istallazione di un distributore automatico di buste per la raccolta differenziata. Tutto questo è stato possibile grazie alla presenza costante del Sindaco, alla intraprendenza del mio ufficio, alla disponibilità accordata con la Ecolan SpA e alla professionalità dei nostri operatori sempre attenti e presenti sul territorio e ai quali va un particolare ringraziamento. Il nostro impegno continuerà in futuro con altri interventi utili a migliorare al massimo l’immagine e il decoro del nostro borgo».