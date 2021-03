Guardiagrele: atti del Comune pubblicati in ritardo

Guardiagrele, 22 marzo 2021* - “Il ritardo nella pubblicazione degli atti del comune sta diventando una prassi sempre più frequente: è un fatto gravissimo che mina alle fondamenta il pilastro della trasparenza dell’azione amministrativa”.



Questa la denuncia contenuta in alcune mozioni depositate dal gruppo “Guardiagrele il bene in comune” di fronte alle anomalie riscontrate nei tempi di pubblicazione di delibere e determine degli uffici.



“Siamo stati amministratori – dichiara la capogruppo Marilena Primavera – e sappiamo bene che esiste generalmente uno scarto temporale tecnico tra l’adozione di una decisione e la sua pubblicazione. E’ sempre stato così e non siamo così ingenui dal non conoscere come funzionano le cose.



Denunciamo, però, che la prassi sta divenendo un fatto sempre più ripetuto e con riguardo a provvedimenti che comportano una certa spesa e riguardano

alcuni temi”



*“E’ possibile – prosegue la consigliera Ambra Dell’Arciprete – che tre delibere adottate il 30 dicembre vengano pubblicate e, quindi, siano visibili dopo oltre due mesi?*



E’ possibile, poi, che alcuni atti degli uffici che danno esecuzione a quelle decisioni vengano adottate addirittura prima senza che nessuno possa esercitare il benchè minimo controllo?”



Il gruppo consiliare si riferisce, in particolare, a una delibera della giunta, la numero 203 del 30 dicembre, ma pubblicata solo a inizio marzo, con la quale è stato deciso di affidare un servizio di comunicazione istituzionale a una società esterna.



Il gruppo, quindi, segnala che, in attuazione di quell’indirizzo, l’incarico esterno, per circa 15mila euro, è stato dato con un atto di febbraio, cioè con un provvedimento preso un mese prima che fosse visibile la delibera che lo autorizzava.



“Questo – precisa la capogruppo Primavera – è un fatto due volte grave.



Innanzitutto perché la stessa giunta, a poche settimane dall’insediamento, aveva già affidato a una borsa lavoro questo stesso servizio e, quindi, contando anche sulle risorse interne, davvero non c’era necessità di spendere altri soldi.



La cosa è grave – aggiunge – anche perché nessuno ha potuto verificare nulla in anticipo visto che le decisioni sono divenute pubbliche solo dopo essere state adottate e messe in esecuzione!



L’incarico è stato affidato alla società Aladin srl con sede a Ortona – aggiunge la capogruppo - e, tra l’altro, neanche sappiamo con quale criterio è stata operata la scelta né abbiamo visto modifiche nella comunicazione amministrativa che continua, per altro, a transitare su un profilo personale del sindaco.



“Queste cose non ci piacciono e, francamente, assistere a fatti e comportamenti che di trasparente non hanno nulla è anche ridicolo se gli autori sono quelli che parlano di una trasparenza che fatichiamo a vedere”.



Con la mozione presentata il gruppo consiliare ha chiesto di revocare questi provvedimenti ritenuti non utili e dispendiosi chiedendo che le somme vengano destinate ad altri fini di solidarietà e di sostegno alle attività economiche.