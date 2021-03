In occasione della “Giornata nazionale della gentilezza ai nuovi nati” prevista per domenica 21 marzo, il comune di Guardiagrele ha deciso di partecipare con un programma di iniziative. Si tratta, nello specifico, di un momento importante per l’accoglienza “istituzionale” nella comunità dei nati nel 2020. In un periodo complesso come quello che stiamo vivendo, infatti, l’istituzione comunale si impegna in questo progetto che ha lo scopo di alimentare il desiderio di rinascita, la forza della resilienza della comunità e i sentimenti di speranza di cui il presente ha bisogno per ripartire. Una occasione di festa per tutti i cittadini, che potranno partecipare, con modalità online, seguendo il cerimoniale e le buone pratiche di gentilezza proposte dal Comune. In merito a questo il comune di Guardiagrele ha organizzato alcune iniziative per la giornata di domenica.

Si partirà dalla mattina. Alle ore 10.30, infatti, presso il parcheggio di via Anello di fronte alla scuola dell’infanzia, il sindaco Donatello Di Prinzio saluterà i cittadini, i genitori e i piccoli nati nel 2020. Seguirà la piantumazione di un albero, simbolo della vita, e subito dopo verrà installata una targa in legno, con i nomi di tutti i bambini nati nel 2020. Alle ore 16.00, la compagnia “Il Teatro del Giardino” presenta lo spettacolo “Mela e parole magiche”, una fiaba narrata con pupazzi per far divertire i più piccoli. Sia gli eventi della mattina che quello previsti per il pomeriggio saranno trasmessi tramite Facebook sulla pagina ufficiale del comune di Guardiagrele.

«Abbiamo scelto di partecipare a questa giornata perché celebrare la vita è sempre un evento straordinario per le famiglie e per l’intera comunità» - dichiara il vicesindaco, assessore al sociale Flora Bianco - «inoltre, è importante riflettere sulla bellezza della semplicità e delle buone maniere. Non a caso abbiamo coinvolto le scuole di Guardiagrele, chiedendo di produrre testi, poesie, disegni che avessero come filo conduttore, appunto, la gentilezza». E continua: «oltre agli eventi pensati per questa giornata l’amministrazione comunale ha pensato di inviare una pergamena a tutte le famiglie dei bimbi nati nel 2020, con un omaggio da parte di tutte le farmacie di Guardiagrele, un kit per la cura del bambino». Un bell’esempio di cittadinanza attiva, dunque, che vede il coinvolgimento di diverse realtà. Un modo per rafforzare sempre di più lo spirito di comunità e di appartenenza che è alla base del vivere bene.