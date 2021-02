COMUNICATO PUNTO GIOVANI “RIPETIAMO”

Il progetto “RipetiAMO” è un’attività proposta dall’Associazione Punto Giovani che verrà svolta attraverso un gruppo di giovani laureati e studenti universitari della nostra Città.

L'attività prevede supporto scolastico a ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Le lezioni gratuite si svolgeranno a distanza previa prenotazione telefonica o su Facebook.

Il presidente Antonio Carabella e Fabio Di Cocco, di Punto Giovani, comunicano che il progetto si colloca all'interno del Servizio “Politiche Giovanili” finanziato dal Comune di Guardiagrele per l'anno 2021, in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali e l’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Guardiagrele.

L’Assessore alle politiche giovanili Orlando Console: “Questo è un ulteriore tassello a supporto delle politiche giovanili della nostra Città.

Un progetto di volontariato (attività di ripetizioni gratuite) che coinvolge i ragazzi, sia dal lato dell'utenza che dal lato del supporto didattico, di grande valore, anche alla luce del periodo che stiamo vivendo. Un plauso particolare va a Raffaele Di Prinzio e a tutta l'Associazione Punto Giovani”.

Continua l’Assessore alle politiche sociali Flora Bianco: “Il donare è alla base del volontariato. In questa iniziativa non si dona un bene materiale o un oggetto, ma si dona il proprio tempo cioè un po' di sé stessi. Come Assessore al sociale, mi devo congratulare con tutti i ragazzi che hanno messo e metteranno a disposizione le loro competenze e il loro tempo in questo momento di grande fragilità per tutti e soprattutto per i giovanissimi”.