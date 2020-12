La SEA Impianti e la certificazione di Sostenibilità ESG

La Sea Impianti Srl per ben due giorni (10+11 dicembre 2020) sarà sottoposta ad Audit da parte di un team di esperti per valutare il suo Rating di Sostenibilità ESG.

L’iniziativa rientra tra i progetti di innovazione e sviluppo che l’impresa di Guardiagrele persegue da anni.

La certificazione di Sostenibilità è diventata un fattore discriminante nel panorama nazionale e internazionale capace di distinguere le aziende sostenibili e non.

Il progetto è l’espressione di un Obiettivo molto più ampio a livello mondiale, infatti l’ONU ha definito 17 Obiettivi denominati SDG (Sustainable Development Goal) che fanno riferimento a temi dal “porre fine a ogni forma di povertà nel mondo” a “assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età” dal “fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti” al “raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze” dal “garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie” e così via… Temi per i quali la Sea Impianti Srl è da tempo impegnata nel centrare i relativi obiettivi, in particolare per tutti quelli afferenti agli ESG (Environmental, Social e Governance).

Il tutto all’interno di un sistema di gestione integrato che ingloba tutti i requisiti del nuovo Standard SRG 88088:20 – Social, Responsability and Governance che elenca i 31 PES (Principi Etici e Sociali) che una organizzazione (azienda manifatturiera, di servizi o altro) deve rispettare per poter essere dichiarata Sostenibile.

La Certificazione, a cura della Scuola Etica Leonardo, si concluderà con una valutazione finale del RATING ESG e sarà rilasciata con le lettere da D (azienda non sostenibile), C (appena sostenibile), B-BB-BBB (azienda sostenibile) fino a A-AA-AAA-AAA+ (azienda altamente sostenibile). “A quest’ultima categoria è focalizzata l’attenzione e l’aspettativa della Sea Impianti Srl dice - l’AD Nicola Carideo – sarebbe veramente un bel riconoscimento al lavoro di tutti i nostri collaboratori e le altre parti interessate alla Sea Impianti. È anche l’occasione per dimostrare che anche una piccola azienda come la nostra può raggiungere obiettivi importanti”

La Sea Impianti è la prima azienda abruzzese a tentare di raggiungere questo fantastico obiettivo.