L'Associazione Salute è diritto incontra i tre candidati sindaco di Guardiagrele

L'associazione Salute è Diritto, nata a difesa dell'ospedale di Guardiagrele, torna con il suo terzo e ultimo appuntamento con i cittadini del territorio, per raccontare loro gli ultimi avvenimenti che si sono susseguiti, sulla vicenda dell'ospedale.

Sabato 12 settembre alle ore 21, in piazza Santa Maria Maggiore a Guardiagrele, il sodalizio metterà a disposizione dei cittadini i video e le promesse fatte dai politici regionali riguardo il locale ospedale.

All'incontro, sono stati invitati tutti e tre i candidati sindaci ovvero Donatello Di Prinzio, Simone Dal Pozzo e Gianna Di Crescenzo.

I membri del sodalizio a nome di tutta la cittadinanza, chiederanno loro cosa intenderanno fare per l'ospedale di Guardiagrele ma soprattutto, chiederanno loro se si impegneranno realmente e con passione per cercare di risolvere nel migliore dei modi e il prima possibile la situazione ormai sconfortante in cui riversa il nosocomio guardiese.

La cittadinanza si aspetta che il futuro Sindaco di Guardiagrele, prenda a cuore questa battaglia e la annoveri tra le sue priorità, certo che potrà contare in modo concreto, sull'appoggio dell'associazione e di tutti i suoi iscritti.

Il primo cittadino, tra i suoi poteri è certamente colui che risponde per la sicurezza sanitaria dell'intero territorio e dei suoi abitanti, può quindi lottare con più autorità all'interno dei palazzi competenti.

Ricordiamo infine che la regione Abruzzo ha scelto per l'ospedale di Guardiagrele, lo status di Stabilimento Ospedaliero ( presidio distaccato di Chieti) ma ad oggi l'associazione non ha più ricevuto nessuna comunicazione dalla regione riguardo lo stato attuale delle cose.

La regione Abruzzo è l'unico ente che può disporre l'apertura e la chiusura di una struttura proprio perché la sanità regionale è in mano ad essa.

Ricordiamo a tutti di non mancare a questo importante appuntamento.