MARSILIO A GUARDIAGRELE PER SOSTENERE DONATELLO DI PRINZIO

Ascolto e confronto, queste le principali azioni messe in campo dal candidato sindaco della lista Progetto Per Guardiagrele Donatello Di Prinzio.

Proseguono in questi giorni, infatti, gli incontri nelle contrade del comune di Guardiagrele. Di Prinzio e i candidati della lista saranno impegnati, giovedì 10 a San Vincenzo nel bar Pantera Rosa e venerdì 11 a Villa Maiella presso Carrozzeria 2000, sempre alle ore 21.00. Sabato 12 l’incontro è previsto a Piana San Bartolomeo in piazzetta, il 13 settembre alle 17.00 a Colle Luna e lunedì 14 alle 18.30 con i commercianti a Cappuccini e alle 21.00 a Bocca Di Valle presso l’agriturismo “La Tana del Lupo”.

Oltre agli incontri con i residenti delle frazioni è in programma un altro importante appuntamento. Venerdì 11, alle 18.00, in largo Pignatari (piazzetta davanti al cinema Garden) interverrà, a sostegno del candidato sindaco Di Prinzio e della sua lista, il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio che illustrerà i progetti che interesseranno Guardiagrele e tutto il territorio pedemontano. «La Regione ci dimostra il suo sostegno attraverso la sua più alta carica istituzionale» - sottolinea Di Prinzio - «la presenza del governatore Marsilio a Guardiagrele, per sostenere me e il mio gruppo, pone le basi per un rapporto, quello tra Comune e Regione, che andrà a consolidarsi già dal giorno seguente le elezioni se i cittadini ce ne daranno la possibilità. Una sinergia che aiuterà a portare avanti progetti e idee che renderanno Guardiagrele punto di riferimento di tutto il territorio regionale».