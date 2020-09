Donatello Di Prinzio incontra i residenti delle contrade

Entra nel vivo la campagna elettorale della lista “Progetto Per Guardiagrele”. Dopo la riammissione da parte del Tar Abruzzo, il candidato sindaco Donatello Di Prinzio e la sua squadra sono sempre più impegnati nell’ascolto dei cittadini.

L’agenda dunque, è piena di appuntamenti quotidiani, specialmente nelle contrade di Guardiagrele. Infatti, ogni giorno Di Prinzio e i candidati consiglieri incontrano i residenti delle varie zone del Comune, costruendo un confronto solido e costante.

A Madonna delle Grazie, San Biase, Melone, San Leonardo e Comino, si sono svolti i primi appuntamenti di questa settimana. Si prosegue poi, venerdì 4 settembre a Caporosso in piazzetta, sabato 5 a San Domenico nello spazio antistante la chiesa, domenica 6 ad Anello a piazzale Fapi, lunedì 7 a Santa Lucia nella piazzetta dell’associazione e martedì 8 a San Donato in piazza della chiesa. Tutti gli incontri sono previsti per le ore 21.00.

Viabilità, sicurezza e manutenzione delle infrastrutture, questi i temi più caldi al centro dei dibattiti. «Ringrazio tutti i cittadini che stanno partecipando agli incontri da noi organizzati» - commenta il candidato sindaco Di Prinzio - «tante le persone che ci dimostrano affetto con la loro presenza, un calore umano che ci spinge a fare sempre meglio. Dal confronto con la gente emerge chiaramente la voglia di cambiamento. Noi siamo e saremo presenti, se i cittadini ce lo permetteranno governeremo senza lasciare mai indietro nessuno, valorizzando ogni realtà come meglio merita. Centro e contrade sono per noi due facce della stessa medaglia».