Presentazione lista Progetto per Guardiagrele con Donatello Di Prinzio sindaco

Nella mattina di oggi, domenica 30 agosto, il candidato sindaco Donatello Di Prinzio, ha presentato, nella piazza di Santa Maria Maggiore, i candidati consiglieri della lista Progetto Per Guardiagrele. Di seguito i nomi e i cv di tutti i candidati.

BIANCO FLORA GIOVANNA, 65 anni, laurea in Sociologia, insegnante a riposo, impegno nell'associazionismo e volontariato, catechista. Consigliere comunale uscente.

BUCCERONI MATTEO, 29 anni, laurea in Giurisprudenza, specializzato nelle professioni legali, praticante avvocato. Passione per lo sport, ha giocato per molti anni a calcio, anche nel Guardiagrele calcio e nel Lanciano calcio.

CAPUZZI ANTONIO, 55 anni, sposato, un figlio, diploma Tecnico Commerciale, imprenditore.

COLASANTE ANTONIO, 37 anni, perito industriale, si occupa del settore commerciale di una ditta storica di Guardiagrele oltre ad essere un agente assicurativo che collabora con diverse compagnie primarie, fa parte di varie associazioni locali.

CONSOLE ORLANDO, 42 anni, sposato e papà di un bimbo. Laureato in Economia aziendale e in Management e sviluppo socioeconomico, impiegato presso l’azienda F.lli De Cecco. Già capogruppo di maggioranza durante l’amministrazione Salvi e già vicepresidente della Comunità Montana Maielletta. Consigliere comunale uscente.

DELL’ARCIPRETE PIERLUIGI, 48 anni, sposato, due figli, laurea in Economia e Commercio, tributarista. Già assessore al Bilancio e vicesindaco nell’amministrazione Salvi.

IACOVELLA NELLO GIUSEPPE, 70 anni, sposato, due figli, diploma superiore, artigiano da oltre 50 anni, già consigliere comunale dal 2000 al 2005, consigliere comunità montana dal 2000 al 2005, coordinatore del comitato civico La Voce.

ODORISIO EVELINA, 44 anni, laurea in Lingue e Letterature Straniere; laurea in Didattica della Lingua e della Letteratura Inglese. Insegnante. Esperienza di docenza e di supporto al coordinamento nei progetti finanziati dai fondi Europei FSE e FESR. Esperienza lavorativa in Western Australia.

ORLANDO ALESSANDRO, 39 anni, sposato, tre figli, laurea in Economia e Commercio. Bancario presso Ubi Banca, appassionato e praticante di calcio da sempre.

PALMERIO STEFANO, 54 anni, sposato, tre figli, laurea in Architettura, esperto in sicurezza nei luoghi di lavoro. Docente e architetto.

PICA ERIKA, 47 anni, sposata e mamma di una bimba, laurea in Giurisprudenza. Avvocato e docente di Scienze Giuridiche ed Economiche. Già responsabile per il Tribunale dei Diritti del Malato di Guardiagrele.

PRIMAVERA VANUSCA, 52 anni, sposata, tre figli e nonna di due bimbi, diploma Magistrale, commessa, volontaria della Croce Rossa Italiana.