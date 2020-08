Inaugurazione Comitato Elettorale Donatello Di Prinzio Sindaco

È prevista per domenica 16 agosto l’inaugurazione per l’apertura del comitato elettorale della lista “Progetto per Guardiagrele” a sostegno della candidatura a sindaco di Donatello Di Prinzio.

A partire dalle ore 11.00, in via Roma 55, il candidato sindaco taglierà il nastro e darà ufficialmente il via alla campagna elettorale per le elezioni amministrative del 20 e 21 settembre.

La sede, come spiega il candidato Di Prinzio, rappresenterà un luogo di confronto e di incontro, sarà uno spazio aperto di dialogo tra i candidati e i cittadini per scambiarsi idee e opinioni. «Saremo pronti ad accogliere segnalazioni, consigli e anche critiche» - dichiara Di Prinzio - «tutto servirà a stilare un programma elettorale utile e funzionale al benessere dei guardiesi».