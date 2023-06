Camera di Commercio Chieti Pescara: ecco i componenti del nuovo Consiglio

Rinnovo del Consiglio per la Camera di Commercio Chieti e Pescara. Il presidente della Giunta regionale abruzzese, Marco Marsilio, ha firmato questa settimana il decreto di nomina dei 25 nuovi componenti del Consiglio camerale che saranno chiamati a rappresentare i diversi settori produttivi per i prossimi cinque anni.

L’insediamento dell’Assemblea è in programma il prossimo 20 giugno, alle ore 15, nella sede legale dell’Ente camerale a Chieti. In quell’occasione è prevista anche l’elezione del presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara, carica attualmente detenuta dall’imprenditore sansalvese Gennaro Strever (nella foto).

A decidere per l’elezione del presidente saranno i 25 consiglieri, di cui 22 in rappresentanza delle categorie economiche sulla base della seguente ripartizione dei seggi: Agricoltura (3), Artigianato (3), Industria (4), Commercio (4), Cooperative (1), Turismo (1), Trasporti e Spedizioni (1), Credito e Assicurazioni (1), Servizi alle imprese (3), Altri settori (1). I rimanenti tre seggi saranno assegnati a rappresentanti di Ordini professionali (1), Associazioni di consumatori (1) e organizzazioni sindacali dei lavoratori (1).

Per il settore dell’agricoltura i seggi saranno occupati da Pier Carmine Tilli (Coldiretti Chieti e Pescara), Alfonso Ottaviano e Domenico Bomba (CIA e Confagricoltura Chieti).

L’artigianato sarà, invece, rappresentato da Ivano Lapergola e Linda D’Agostino (CNA Chieti e Pescara, Confesercenti Chieti e Pescara, UPA CLAAI, Confcommercio Pescara, Confindustria e ANIEM) e da Daniele Giangiulli (Confartigianato Chieti, Confcommercio Chieti, Casartigiani, UNI P.M.I.). Quattro i consiglieri espressione del settore del commercio: Marina Dolci, Lido Legnini, Domenico Gualà (Confesercenti Chieti e Pescara, Confcommercio Pescara, CNA Pescara e Chieti, UPA CLAAI, Confindustria e ANIEM) e Marisa Tiberio (Confcommercio Chieti e Confartigianato Chieti).

Per il settore della Cooperazione siederà in Consiglio Luca Mazzali (Confcommercio Chieti, Confartigianato Chieti, AGCI Abruzzo e Legacoop), mentre per il settore Credito e Assicurazioni ci sarà Vincenzo Pachioli (ABI e ANIA).

Saranno quattro, invece, i rappresentanti per il settore dell’industria: Enrico Marramiero, Maria Annunziata Salvatorelli e il presidente uscente Gennaro Strever (Confesercenti Pescara e Chieti, Confcommercio Pescara, CNA Pescara e Chieti, UPA CLAAI, Confindustria e ANIEM) ed Emanuela Tosto (Confcommercio Chieti, Confimi, UNI P.M.I. e Confartigianato Chieti).

Il settore Servizi alle imprese conterà sulla rappresentanza di Roberto Di Vincenzo e Barbara Lunelli (Confesercenti Pescara e Chieti, Confcommercio Pescara, CNA Pescara e Chieti, UPA CLAAI, Confindustria e ANIEM) e di Fabio Orlando Travaglini (Confcommercio Chieti, Confartigianato Chieti, Casartigiani, Legacoop, Confimi, AGCI Abruzzo, Più Servizi).

Sul fronte “Altri settori” in Consiglio siederà Luciana Ferrone (Confesercenti Pescara e Chieti, Confcommercio Pescara, CNA Chieti e Pescara, UPA CLAAI e Confindustria), mentre Marco Bellisario rappresenterà il settore “Trasporti e spedizioni” (Confcommercio Pescara, CNA Pescara e Chieti, UPA CLAAI e Confindustria). Riccardo Padovano sarà invece il referente per il settore del turismo (Confesercenti Pescara e Chieti, Confcommercio Pescara, CNA Chieti e Pescara, UPA CLAAI e Confindustria), Mario Miccoli per le Associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti (ADOC, Adiconsum e Federconsumatori), Davide Frigelli per le Organizzazioni sindacali dei lavoratori (UIL, CISL e CGIL) e Massimo Staniscia per gli Ordini professionali.