Sogno Scudetto svanito, ma stagione da applausi per il Tikitaka Francavilla

Sui due piatti della bilancia della finale scudetto del massimo campionato di futsal femminile, il Bitonto e il Tikitaka sono in equilibrio: a romperlo per regalare al club pugliese il suo primo Scudetto sono la tripletta di Luciléia, i due gol di Renatinha e il cioccolatino di Santos. Il Tikitaka risponde con la doppietta di Vanin e una prestazione straordinaria, che però non basta. D’altronde solo una delle due compagini poteva uscire col sorriso.

Forse penalizzate anche dal fattore trasferta, le abruzzesi non riescono nell’impresa, ma meritano comunque solo applausi per aver fatto sudare la vittoria alle avversarie fino alla fine. Non inganni il risultato (6-2 a favore del team di casa), perché il Tikitaka ha messo in seria difficoltà le pugliesi in una gara equilibratissima, dove gli ultimi tre gol subiti sono frutto della scelta del portiere di movimento. La formazione di Cely Gayardo esce comunque a testa alta, contro la squadra rivelazione dell’anno e dominatrice della stagione, un percorso da incorniciare per le bitontine con una double win tra Coppa e Scudetto. Per le francavillesi resta comunque una stagione importante, basti pensare che sono approdate in serie A lo scorso anno (dove si sono classificate terze) e quest’anno hanno giocato la prima finale scudetto della loro storia.

Inizia meglio il Tikitaka, che prova a fare la partita, tuttavia il Bitonto risponde in modo eccellente. Ritmi altissimi e tensione alle stelle, la gara si accende ancor di più alla metà del primo tempo. Renatinha stappa il match grazie ad un tocco morbido col mancino, una carezza precisissima al pallone che lo indirizza direttamente alle spalle di Duda. Diana Santos ci mette il carico e guadagna il raddoppio: ora l’umore delle abruzzesi si fa nero.

Ma, una manciata di secondi dopo, arriva la risposta di Vanin che fa tutto da sola e imbuca per il 2-1, il Tikitaka c’è. Se non fosse che Luciléia riassesta le distanze con un destro di prima intenzione, sotto l’incrocio dei pali, che vale il 3-1. Suona la sirena e il Tikitaka ne approfitta per schiarirsi le idee.

Si ricomincia e non tarda ad arrivare il destro potente di Vanin che batte Castagnaro regalando nuove speranze alle compagne: la gara sembra essere ancora assolutamente apertissima. Coach Gayardo utilizza la carta del quinto di movimento con Bertè per smuovere le acque, una decisione che, però, costa caro alle abruzzesi. Prima Luciléia e poi Renatinha approfittano della porta vuota e in un baleno si arriva al 5-2: altri due gol che avvicinano sempre più il Bitonto allo scudetto. La chiude definitivamente Renatinha, ad una manciata di secondi dalla fine, passeggiando col pallone verso la porta avversaria incustodita e realizzando, forse, il gol più facile della sua carriera.