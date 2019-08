Inaugurata a Palazzo Tilli di Casoli la mostra fotografica "Donna - Donne"

La violenza e la sopraffazione, la tenerezza della maternità, l'età che sfida il tempo, l'impegno nello sport, il valore delle tradizioni e la creatività. Sono alcune delle tematiche espresse nelle foto della mostra "Donne-Donna", inaugurata a Palazzo Tilli di Casoli (Chieti) alla presenza della proprietaria Antonella Allegrino, del sindaco Massimo Tiberini, dell'assessore alla cultura Liberata Colanzi, di Giuseppe Di Padova, delegato regionale della Federazione Italiana associazioni fotografiche (Fiaf) Abruzzo e di Bruno Colalongo, presidente onorario dell’associazione 'Aternum Fotoamatori abruzzesi’. Le immagini, in bianco e nero e a colori, realizzate da fotografe di fama nazionale e internazionale, resteranno in esposizione fino a domenica 4 agosto. "E' uno sguardo delle donne sulle donne, che consente di raccontare alcuni dei molteplici aspetti dell'universo femminile - ha spiegato Antonella Allegrino, proprietaria dell'edificio settecentesco - La mostra, che sono lieta di ospitare, fa parte di una serie di iniziative che dedicheremo alle donne, anche in ricordo di un'importante figura femminile, Rosina Macchioli, donna energica e dal carattere forte, che sposò don Innocenzo Tilli, ultimo proprietario del Palazzo.

Chi l'ha conosciuta, la ricorda come una figura di riferimento per la comunità casolana, sempre disponibile e accogliente verso i paesani, in particolare verso i bambini". Prima del taglio del nastro, Giuseppe Di Padova ha espresso vivo apprezzamento per l'iniziativa organizzata a Palazzo Tilli e ideata da Bruno Colalongo "Avendo una federazione con oltre 600 circoli, abbiamo potuto notare che le donna si raccontano in maniera completamente diversa rispetto ai colleghi fotografi - ha affermato - Hanno portato una ventata nuova nell'espressione fotografica e le autrici che espongono a Palazzo Tilli stanno dando tanto alla fotografia nazionale e internazionale". "Quando ho proposto l'idea della mostra, le adesioni sono state davvero tante - ha ricordato Colalongo - Non è stato facile selezionare le foto perché erano tutte molto belle e significative.

La collezione esposta a Palazzo Tilli è un album fotografico con nomi importanti della fotografia italiana, che ho deciso di donare ad Antonella Allegrino per l'alto profilo delle iniziative culturali e sociali di cui è promotrice da molti anni". Le foto di "Donna-Donne" resteranno esposte fino al 4 agosto, tutti i giorni dalle ore 19 alle 21. Il programma delle manifestazioni estive di Palazzo Tilli proseguirà con il "Festival della Melodia", rassegna dedicata a cantanti di talento, che si terrà il 6 agosto, alle ore 21. La serata sarà presentata da Paolo Minnucci. Ingresso libero.