Sei veneti abbattono il muro di Guardiagrele!

Siamo un gruppo di 12 cicloamatori veneziani che vuole

dire grazie a tutto l'Abruzzo che in questi giorni abbiamo visitato

pedalando con le nostre bici. Ogni anno percorriamo le strade di una

regione diversa, ma mai una terra ci è entrata dentro profondamente come

questa. Abbiamo lasciato il Lazio scalando il Terminillo e poi via verso

L'Aquila, il Gran Sasso fino a Campo Imperatore, Sulmona, passo San

Leonardo, Il Blockhaus e per finire Guardiagrele e Pescara. Ci sono

rimasti nel cuore i vostri panorami mozzafiato che cambiavano ad ogni

curva, la poesia dei vostri borghi, la vostra cucina e soprattutto la

cordialità, il calore e la gentilezza della vostra gente. Vi faremo una

pubblicità infinita con tutte le nostre forze, non appena le avremo

ritrovate dopo averle perse ieri sul famigerato muro di Guardiagrele,

reso ciclisticamente noto dalle imprese di Contador . Non tutti noi

siamo riusciti a scalarlo, ma i 6 compagni che sono arrivati fino in

cima, da ieri sera per noi sono diventati "I ragazzi (si fa per dire)

del muretto". L'ultimo pernottamento di domenica presso l'agriturismo

Colle Tripio ha concluso la nostra avventura, un'avventura dal gusto

davvero speciale.