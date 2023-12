E' on line "Nott'a celeste", la canzone di Natale 2023 di Banda Piazzolla.

La melodia è tratta da “Notte de Chelu”, una canzone natalizia in lingua sarda molto conosciuta in tutta la Sardegna ma poco praticata nel resto d’Italia. il pezzo è stato riadattato in dialetto abruzzese da Pino Piazzolla che ne ha curato anche l’arrangiamento mentre l’interpretazione è stata affidata al piccolo Alessio Cassanelli ormai da diversi anni membro effettivo della band vastese anche in qualità di batterista.

Quest’anno protagoniste del video anche le belle luminarie presenti nel centro di Vasto che conferiscono quel tocco di magia in più all’atmosfera natalizia della canzone.

Questo è il link: https://youtu.be/NjGjZG8v-c8