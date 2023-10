"Il Mambo del Cinghiale", nuovo singolo e videoclip di Banda Piazzolla

On line da questa mattina il video del nuovo singolo di Banda Piazzolla, “Il Mambo del Cinghiale”.

Pino Piazzolla, compositore e video maker del gruppo, ha scritto un brano in cui per gioco si diverte a prendere le difese del cinghiale, animale, come tutti sanno, assurto suo malgrado ai disonori della cronaca negli ultimi anni. Lo fa nella maniera tipica di Banda Piazzolla con l’ironia che da sempre contraddistingue la band vastese anche con l’intento di stemperare il clima di preoccupazione venutosi a creare in seguito alle recenti tensioni internazionali.

La voce solista è quella della cantante storica del gruppo Romina Vallese mentre le coreografie sono di Francesca Pistello; a questo proposito per gli amanti dei balli di gruppo a breve sarà disponibile un video esclusivamente con i passi della coreografia.

https://youtu.be/INEzvM-Ypv4