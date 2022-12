Mercoledì 7 dicembre alle ore 17,30 ci sarà l'accensione dell'Albero di Natale in piazza Santa Maria Maggiore.



Con l'accensione dell'albero iniziano ufficialmente le festività natalizie. Ringrazio Elio Belfiglio e famiglia per aver donato l'abete, che resterà in piazza fino al prossimo 8 gennaio.



L'albero verrà decorato con gli addobbi realizzati dai ragazzi del centro "La casa del sole", dai ragazzi/adulti del centro socio-occupazionale "I nostri cento colori", dagli ospiti del SAI e dagli ospiti della Rada", dice il sindaco Donatello Di Prinzio.