Disponibile il “Libro dei francobolli 2024”

È disponibile anche in Abruzzo, nei 14 uffici postali con sportello filatelico, il nuovo “Libro dei Francobolli 2024”.

Il volume di Poste Italiane è il racconto dell’Italia attraverso le 146 carte valori postali emesse l’anno scorso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e relazionate da un testo che illustra il tema e le motivazioni dell’emissione. La raccolta celebra imprese, eccellenze, eroi, tesori, patrimoni culturali che i francobolli rappresentano come un’affascinante storia di eccellenza.

Tra le emissioni del 2024, anche i francobolli dedicati a Montesilvano e a Pescocostanzo, entrambi appartenenti alla serie tematica “il Patrimonio naturale e paesaggistico”. Emesso il 31 maggio, la vignetta del francobollo dedicato alla Città di Montesilvano riproduce una veduta aerea della località turistica della costa abruzzese caratterizzata dall’ampio litorale sabbioso e da alte colline sul mare e, sullo sfondo, la catena montuosa abruzzese del Gran Sasso. Emesso il 5 luglio, la vignetta del francobollo dedicato a Pescocostanzo riproduce invece uno scorcio del centro storico con la Piazza del Municipio e l’omonimo Palazzo d’impianto cinquecentesco, più volte restaurato nel corso dei secoli, che rievoca la classica dimora pescolana, con scala di accesso esterna e ballatoio davanti al portale principale, affiancato, a destra, dal palazzo del governatore e fronteggiato da Palazzo Fanzago.

Tra le altre emissioni più significative, spiccano quelle dedicate a Guglielmo Marconi nel 150° anniversario della sua nascita, un’icona della scienza e delle telecomunicazioni a livello mondiale e a Franco Basaglia nel centenario della nascita, simbolo della riforma psichiatrica e del progresso sociale. Particolarmente suggestivi sono i francobolli dedicati ai teatri storici, che celebrano il patrimonio artistico e culturale italiano, e quelli che rappresentano icone popolari come Pokémon e Pikachu, che attirano l’interesse di giovani e collezionisti.

Non mancano i temi sportivi di rilievo, come il francobollo dei Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2024, un evento di grande prestigio internazionale e quello che celebra la squadra vincitrice del Campionato di Calcio di Serie A, un omaggio a una delle passioni sportive più amate dagli italiani. Il mondo dello spettacolo viene omaggiato con l’emissione in onore di Mike Bongiorno nel centenario della nascita, un simbolo della televisione italiana amato da generazioni. Anche l’animazione italiana trova spazio con il francobollo dedicato al Winx Club, che ha conquistato il cuore di un pubblico giovane e globale. A completare questa straordinaria raccolta il francobollo dedicato a Giacomo Puccini nel centenario della sua scomparsa, rende omaggio a uno dei più grandi compositori d’opera italiani, apprezzato e celebrato in tutto il mondo.

In Abruzzo il libro è disponibile nei seguenti uffici postali: L’Aquila V.R. (via della Crocetta), Avezzano (via Cavalieri di Vittorio Veneto), Sulmona (piazza Brigata Maiella), Castel di Sangro, Chieti Centro (via Spaventa), Lanciano (via Guido Rosato), Vasto (via Giulio Cesare), Pescara Centro (corso Vittorio Emanuele), Pescara 4 (via Cavour), Montesilvano Spiaggia (corso Umberto I, 34), Penne, Teramo Centro (via Paladini), Giulianova (via Gramsci) e Roseto (via Puglie).

Poste Italiane - Media Relations