Fiera nazionale dell'Agricoltura, tutto pronto per la 62^ edizione

Una riflessione ad ampio spettro su un settore, quello agricolo, in via di trasformazione e al centro del dibattito comunitario, in un evento che esce fuori dai confini locali.

Si alza il sipario venerdì 22 marzo a Lanciano, sulla Fiera nazionale dell’Agricoltura che per quattro giorni, negli spazi espositivi del Polo fieristico d’Abruzzo, metterà in mostra le novità del settore dalla meccanizzazione, all’agricoltura di precisione, alla sostenibilità alla bioeconomia e sarà anche un’opportunità per produttori, innovatori, esperti del settore, ricercatori, imprenditori e appassionati di agricoltura di condividere idee, scoprire nuove tecnologie e stabilire relazioni. La fiera sarà anche una piattaforma per le aziende di espandere la loro presenza sul mercato e stabilire nuove partnership commerciali e di networking.

Una vetrina nazionale, dunque, che ha visto ieri a Roma anche presentazione della manifestazione nella sala Nassirya di Palazzo Madama. Con la presidente di Lancianofiera Ombretta Mercurio e il sindaco di Lanciano Filippo Paolini, hanno preso parte all’incontro stampa, promosso su iniziativa del senatore di Fratelli d'Italia Etelwaldo Sigismondi, il sottosegretario all'Agricoltura Luigi D'Eramo, il presidente della Commissione agricoltura in Senato Luca De Carlo e il senatore Guido Quintino Liris.

Alla cerimonia d’inaugurazione di domani (Sala convegni padiglione 3, ore 11), prenderanno parte le massime autorità istituzionali e politiche nazionali e abruzzesi, le forze di Polizia, Carabinieri e Protezione civile, il vescovo di Lanciano-Ortona Monsignor Emidio Cipollone, il sindaco di Lanciano, i rappresentanti delle associazioni di categoria, i consiglieri comunali, tanti sindaci del territorio. Presente anche una rappresentanza dei Carabinieri Forestali con i Carabinieri a cavallo. Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, impegnato a Bruxelles, interverrà con un videomessaggio e il Masaf sarà rappresentato dal sottosegretario Luigi D’Eramo.

Il taglio del nastro avverrà all’esterno del padiglione 3 con la simbolica cerimonia di investitura del Mastrogiurato, carica elettiva istituita nel 1304 da re Carlo II d’Angiò che apriva e sovrintendeva le antiche fiere cittadine, grazie alla partecipazione dell’associazione culturale Il Mastrogiurato.