I 'Vignaioli Teatini' allo Slow Wine Fair di Bologna

La comunità Vignaioli Teatini allo Slow Wine Fair di Bologna ha presentato la comunità Slow Food di Chieti di cui sono parte, insieme a progetti e obiettivi tesi a valorizzare il territorio con la sua biodiversità.

Dalle colline teatine arrivano sul mercato vini speciali che, grazie agli spazi dell'associazione, è stato possibile conoscere e degustare durante la tre giorni dell'evento che ha previsto incontri e appuntamenti particolari. Proprio sulle varietà autoctone i Vignaioli Teatini si sono confrontati con i loro colleghi turchi e azeri, illustrando le pratiche agricole in grado di esprimere pienamente il senso dei propri territori.

“Una uscita pubblica in un contenitore di qualità - si legge in una nota del Comune di Chieti -, che parla non solo della città, ma anche di uno dei suoi migliori talenti in grado di rappresentarla e su cui l'Amministrazione ha puntato dall'inizio, accompagnando l'associazione sin dai suoi primi passi”.