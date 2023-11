Violenza sulle donne, servizi gratuiti negli ospedali della provincia di Chieti

La Asl Lanciano Vasto Chieti aderisce alla terza edizione dell’(H) open week contro la violenza sulle donne, promossa da Fondazione Onda dal 22 al 28 novembre 2023.

Gli Ospedali di Chieti, Lanciano, Ortona e Vasto, ai quali la Fondazione ha attribuito il bollino rosa, offriranno gratuitamente visite ginecologiche, ecografie, incontri con psicologi, sociologi, conferenze e servizi di informazione e consulenza. L’obiettivo è incoraggiare le donne vittime di violenza a rompere il silenzio e avvicinarle alla rete di servizi antiviolenza che può offrire percorsi di accoglienza protetta e progetti di continuità assistenziale e di sostegno, fornendo strumenti concreti e indirizzi a cui rivolgersi per chiedere aiuto. Le indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione sono consultabili su www.asl2abruzzo.it e www.bollinirosa.it.

Questo l’elenco degli appuntamenti in provincia di Chieti.

Ospedale “SS. Annunziata” Chieti

Data: 22/11/2023 -27/11/2023

Tipologia: consulenza con la psicologa Valentina Tatasciore

Orario mattina: 9.30 - 12.30

Orario pomeriggio: 14:00 - 17:00Luogo: ambulatorio 6° livello stanza 629 - Ospedale Chieti

Prenotazione obbligatoria: Si

Indirizzo E-mail a cui prenotarsi: valentina.tatasciore@asl2abruzzo.it

Note: Il giorno 22 novembre le consulenze saranno effettuate solo al mattino mentre il giorno 27 novembre saranno effettuate solo al pomeriggio nelle fasce orarie indicate.

Data: 22/11/2023

Tipologia: colloquio con la sociologa Marialaura Di Loreto, responsabile del centro antiviolenza Alpha di Chieti e centro antiviolenza Maya di Guardiagrele

Orario pomeriggio: 15.30 - 18.30

Luogo: ambulatorio 6° livello stanza 629 - Ospedale Chieti

Prenotazione obbligatoria: Si

Indirizzo E-mail a cui prenotarsi: alphacoperativasociale@gmail.com

Data: dal 22 al 28 novembre 2023

Tipologia: distribuzione di materiale informativo con info point all’ingresso dell’ospedale di Chieti

Orario mattina: 9.00 - 13.00

Prenotazione obbligatoria: No



Data: 23 e 25/11/2023

Tipologia: Ecografia ginecologica

Ulteriori informazioni: le ecografie saranno eseguite il 23 novembre dalle ore 14.30 alle 19.00 e il 25 novembre dalle ore 8.30 alle 13.00

Luogo: ambulatorio 6° livello stanza 630 - Ospedale Chieti

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono a cui prenotarsi: 0871.358116 dal lunedì al venerdì dalle ore 12.00 alle 13.30



Data: 28/11/2023

Titolo: conferenza sul tema “Violenza di genere: conoscere per combatterla e prevenirla” con Marialaura Di Loreto, sociologa, responsabile del centro antiviolenza Alpha di Chieti e centro antiviolenza Maya di Guardiagrele; Ernesta Bonetti, avvocato, consulente legale dei centri antiviolenza Alpha e Maya; Elvira Pace e Antonia Palma, psicologhe e psicoterapeute dei centri antiviolenza Alpha e Maya.

In occasione della conferenza, l’artista Eugenio De Medio presenterà l’opera “Red Shoes” che donerà alla clinica Ostetrico ginecologica di Chieti.

Realizzata su tavola a olio, fa parte della collezione “Simboli”.

«Per non riprodurre le consuete décolleté tinta unita rosse - spiegano gli organizzatori -, le calzature sono state ideate dall’autore tutte diverse tra loro, a intendere l’unicità del vissuto e delle violenze che simbolicamente rappresentano. Sono viste soltanto dall’alto in parallelo alla visione limitata che gli altri, e forse anche le vittime, hanno delle singole storie; allineate in due direzioni opposte per ripercorrere il cammino faticoso di consapevolezza e riscatto dall’accaduto, sono rappresentate soltanto le calzature destre a indicare l’irrimediabile perdita di una parte del proprio essere. Lo sfondo confuso rosso e blu rimanda al substrato sociale di violenza e silenzio che troppo spesso avvolge e circonda le donne che ne sono vittime».

Orario pomeriggio: 15.00 - 18.00

Luogo: Chieti - Aula multimediale dell'Auditorium del Rettorato, Università degli studi "Gabriele d'Annunzio"

Prenotazione obbligatoria: No





Ospedale “Floraspe Renzetti” Lanciano e Ospedale “Gaetano Bernabeo Ortona



Data: 22, 23, 24, 27 e 28/11/2023

Tipologia: Servizi di informazione e consulenza telefonica dello sportello SenzaViolenza Donn.è

Orario mattina: 9.00 - 12.00

Numero di telefono da chiamare il giorno del colloquio: 351.5118474

Prenotazione obbligatoria: No





Ospedale “San Pio” Vasto



Data: 23 e 24/11/2023

Tipologia: visita ginecologica/colloquio

Orario pomeriggio: 15:00 - 19:00

Luogo: ambulatori ginecologici, 4° piano, UOC Ostetricia e ginecologia

Prenotazione obbligatoria: No

Data: 23 e 24/11/2023

Tipologia: Pap test ed ecografia pelvica

Orario pomeriggio: 15:00 - 19:00

Luogo: ambulatori ginecologici, 4° piano, UOC Ostetricia e ginecologia

Prenotazione obbligatoria: No