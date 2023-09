Ai nastri di partenza "Scorci d'Abruzzo" con Peppe Millanta a 'Buongiorno Regione' su Rai 3

Dopo il successo delle rubriche "Quota Mille" e "Macchemito" che hanno concesso agli spettatori un viaggio tra i borghi più belli d'Abruzzo volto talvolta alla conoscenza anche di miti e leggende oltre che dei territori, si cambia genere: la squadra del nuovo format a cura di Paolo Pacitti con le telecamere Rai di Sem Cipriani e lo scrittore abruzzese Peppe Millanta è sempre la stessa ed anche l'Abruzzo è l'elemento costante ma il titolo è "Scorci d'Abruzzo", una rubrica che racconta gli aneddoti e le storie che si nascondono dietre alcune "tele" legate al territorio.

E' andata in onda lunedì 25 settembre su "Buongiorno Regione" (Rai 3) la prima puntata di "presentazione" della nuova rubrica pensata per raccontare la regione in "18 quadri" che non sono altro che le 18 puntate che daranno nuovi spunti per la conoscenza e l'approfondimento dell'arte, in diverse forme, in Abruzzo.

"Si tratta di quadri intesi come porte, veri e propri affacci privilegiati sulla cultura ma soprattutto sulla nostra arte che molto spesso è andata oltre i confini regionali" – sottolinea Peppe Millanta che avrà modo di dare spazio ai volti noti, e meno tali della regione e raccontare anche gli intricati rapporti esistenti, spesso, tra soggetti artistici ed autori ma non solo.

Molto spesso le opere abruzzesi spiccano per la loro originalità e bellezza nei più importanti musei del mondo, e sono lì proprio per parlare della storia della terra d'origine e magari svelare in chiave artistica delle verità poco scontate.

Per rivedere le puntate è possibile seguire i social: @peppemillanta.