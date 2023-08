La Mostra dell'Artigianato artistico incontra il sociale a Guardiagrele

Ancora un appuntamento di rilievo nell’ambito della 53^ Mostra dell’Artigianato artistico abruzzese in corso a Guardiagrele. A pochi giorni dalla chiusura, si parlerà di sociale, in un incontro che si terrà sabato, 26 agosto, alle 18.30 nella Sala Rocco Di Giuseppe del Palazzo dell'Artigianato. Il tema sarà “TALK -Artigianato, fonte di Libertà e di Futuro".

“Da sempre siamo attenti al sociale. Abbiamo una sala della mostra dedicata ai lavori realizzati nei centri di riabilitazione psichiatrica. Quest’anno alcuni lavori che hanno partecipato al Concorso di Arte Orafa sono stati realizzati da studenti e detenuti nell’ambito del progetto del Liceo artistico di Saluzzo, in provincia di Cuneo, che ha una sezione carceraria all’interno di una casa di reclusione ad alta sicurezza. Sabato sarà presente all’incontro la docente referente del progetto. Ma di carcere si parlerà anche con alcuni operatori ed artigiani che svolgono corsi ed attività all’interno delle case circondariali. Ciò a testimonianza che l’artigianato può essere un modo per superare muri e pregiudizi e per favorire il reinserimento nella società", dichiara il presidente Gianfranco Marsibilio.

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali dell’assessore alle politiche sociali della Regione Abruzzo Pietro Quaresimale e dall’assessore comunale alle Politiche sociali Flora Bianco.

Numerosi gli interventi previsti: la prof.ssa Daniela Zinola, dell’IIS “Soleri-Bertoni” di Saluzzo (Cn), la dott.ssa Mara Giammarino dell’Associazione Voci di Dentro di Chieti, Francesco Carullo, maestro artigiano di Orsogna, Prof.ssa Evelina Odorisio Docente di lingua e letteratura inglese, Dott.ssa Costanza Cavaliere Dirigente scolastica “Algeri Marino” Casoli, Don Erminio Di Paolo Caritas Interparrocchiale di Guardiagrele, Cosimina Ciardo educatrice professionale sanitaria R.A.D.A. Guardiagrele, Giulia Pagliai Quadrifoglio srl struttura riabilitativa psichiatrica di Rosello, Arianna Lisio Coordinatrice centro SAI Guardiagrele Accoglie, conclusioni Prof. Mario Palmerio pedagogista. Coordina il dibattito il presidente dell’Ente, Gianfranco Marsibilio.