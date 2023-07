"Risanare Fonte Tettone in localitÃ  Maielletta"

Risanare Fonte Tettone è lo scopo di un gruppo social su Facebook di abitanti di Pretoro e dintorni, oltre a semplici curiosi e appassionanti della montagna e della Maiella in particolare.

"L'amministratore del gruppo Felice Marcantonio - spiega Cristiano Vignali, presidente di Abruzzo Tourism - ci aveva chiesto tempo fa di occuparci del degrado della fonte monumentale denominata "Fonte Tettone" (1655 mt), vicino Cima Mammarosa che restaurata nel 2013, appare poco funzionale alle esigenze di abbeveraggio non solo del bestiame al pascolo, ma anche un ricettacolo di batteri, melma, rifiuti organici e insetti, a causa dell'acqua stantia che non defluisce dalla vasca. La fonte si trova per la precisione in località La Maielletta al confine fra Pretoro e Roccamorice.

Nel 2015, il gruppo Risanare Fonte Tettone, portavoce Felice Marcantonio, aveva chiesto senza esito al presidente del Parco Nazionale della Maiella di intervenire e risolvere il problema della fonte che si ripresenta puntualmente ogni estate, quando anche i turisti e i visitatori vanno lì per dissetarsi. Inoltre, la fonte è avvolta da lussureggianti erbacce da tagliare. Pertanto, chiedo, in qualità di presidente di Abruzzo Tourism al Parco Nazionale della Maiella di intervenire per risolvere i problemi segnalati e risanare Fonte Tettone".