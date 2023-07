Linee per lo sviluppo turistico nel convegno "Dalla Pietra Magellana al turismo del futuro"

Nel pomeriggio di venerdì 30 giugno si é svolto presso l’Hotel Relais Scaffe di Pennapiedimonte il convegno "Pennapiedimonte.. dalla pietra magellana al turismo del futuro".

L'evento organizzato da Cinzia Santoferrara (l'imprenditrice del settore enogastronomico - turistico che ha scommesso su una struttura ricettiva vicino al Balzolo di Pennapiedimonte) in collaborazione con l'amministrazione comunale del sindaco Rosalina Di Giorgio e la locale Pro Loco del presidente Massimiliano Pennelli, ha tracciato le possibili linee di uno sviluppo turistico futuro del borgo in pietra nel cuore della parte sud - oriente del Parco Nazionale della Maiella.

Se ne é discusso con numerose personalità tra cui l'on. Luigi D'Eramo (sottosegretario al Ministero dell' Agricoltura) che ha evidenziato come lo sviluppo turistico di un territorio legato sempre più al cosiddetto Turismo Esperienziale nell'ambito della società globale del Terzo Millennio, non possa fare a meno della promozione del prodotto tipico Bio o a km0 della zona. Daniele D'Amario (assessore al Turismo, Attività produttive, Cultura e Spettacolo della Regione Abruzzo), ha invece messo in evidenza come, oltre al turismo esperenziale sia importante portare il turismo della costa anche in montagna. Sabrina Bocchino (consigliere regionale e membro della Segreteria di Presidenza della Regione Abruzzo) ha parlato degli sforzi fatti dalla Amministrazione Regionale Marsilio nel settore della promozione turistica dell'Abruzzo. Simone Serra, esperto food ha, in invece parlato di "Turismo Enogastronomico: l'importanza a livello locale, nazionale e internazionale", mentre Marco D'Antonio, già studente della scuola alberghiera di Villa Santa Maria ha fatto un breve intervento su "Le Nuove Leve del Turismo Abruzzese".

É intervenuto nel dibattito anche il presidente di Abruzzo Tourism Cristiano Vignali che ha parlato di come Pennapiedimonte sia inserita nei progetti culturali e turistico - esperenziali portati avanti dall'associazione, sia nel settore degli "Antichi Mestieri d'Abruzzo, sia in quello di "Tracce e Riti di Culti Ancestrali nell'Abruzzo Contemporaneo" sui quali sono state fatte anche delle pubblicazioni sia cartacee che online.



Alla fine dell'evento è stato offerto dallo staff dell'Hotel Relais Scaffe un buffet di ringraziamento.