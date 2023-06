“Dai Trabocchi alla Maiella”, riecco la card turistica del territorio

È in distribuzione la tredicesima edizione della card turistica del territorio, “Dai Trabocchi alla Maiella”, nell’edizione 2023 rinnovata e ampliata di nuovi servizi e disponibile in duplice versione, cartacea e digitale. La card, realizzata dalla DMC “Terre del Sangro Aventino” con la collaborazione del Parco Nazionale della Maiella, è stata presentata presso la Torre Vinaria della Cantina Sociale Frentana a Rocca San Giovanni alla presenza dell’assessore regionale al Turismo Daniele D’Amario, dei rappresentanti delle imprese e degli Enti territoriali.

La card mette in rete le meraviglie culturali e naturali del territorio del Sangro Aventino e fornisce sconti e vantaggi ai turisti, presentando un territorio diversificato e ricco in cui le amministrazioni comunali, gli operatori turistici e i gestori di siti hanno collaborato per migliorare l'offerta del territorio e promuoversi insieme.

Da quest’anno la card cambia veste, con un formato più leggero, sostenibile e Smart!

La versione cartacea è stata ridimensionata, la card “dai Trabocchi alla Maiella” si presenta come un opuscolo pieghevole, con all’interno informazioni sintetiche per visitare il territorio, collegata ad una versione digitale, la Web App, ricca di contenuti e informazioni, in continuo aggiornamento. Il turista potrà consultare online informazioni precise come ad esempio gli orari di apertura dei principali siti turistici del territorio e avere sempre a portata di mano una tessera elettronica per godere di tutti i vantaggi riservati ai possessori della card.

Anche quest’anno sarà distribuita in tutte le strutture ricettive, presso gli esercizi convenzionati e nei punti di informazione turistica del territorio, 35.000 pieghevoli contenenti la card e tante informazioni su cosa visitare e dove ottenere sconti.

Quest’anno, le imprese turistiche che hanno aderito alla card sono 124, tra ristoranti, punti vendita di prodotti tipici e fornitori di esperienze nel territorio compreso tra la Costa dei Trabocchi e la Maiella. I siti turistici visitabili con ingresso a tariffa ridotta o con uno sconto sulla visita guidata sono 20 e sono suddivisi nei territori della Costa dei Trabocchi, Val di Sangro e Maiella Orientale. Partecipa anche il Parco Nazionale della Maiella.

“La card ‘Dai trabocchi alla Maiella’ – sottolinea Paolo Primavera, presidente del Patto Sangro Aventino – si conferma di anno in anno come un efficace strumento di accoglienza del territorio e l’adozione della versione digitale per il 2023 renderà ulteriormente dinamica e variegata l’offerta. Un ringraziamento va a tutti gli operatori privati coinvolti, e agli Enti territoriali,tra cui l’Associazione degli Enti locali e il Parco della Maiella, che hanno finanziato l’iniziativa”.

“Per la Regione Abruzzo – aggiunge l’assessore al Turismo Daniele D’Amario - è motivo di grande plauso e orgoglio parteciparea queste iniziative, che dimostrano quanto la collaborazione tra pubblico e privato sia fondamentale ed efficace per rilanciare il nostro territorio e dare la giusta visibilità al comprensorio che va dalla Maiella ai trabocchi, che può essere considerato, senza dubbio, un territorio attraente che merita tutta l’attenzione possibile; la Regione sosterrà queste iniziative”.