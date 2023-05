"L'Abruzzo non Ã¨ una scommessa, ha grandi potenzialitÃ "

Soddisfatto il direttore del Giro d'Italia Mauro Vegni dopo la presentazione delle 22 squadre e dei 176 corridori che prenderanno parte alla 106^ edizione del Giro d'Italia, andata in scena in piazza della Rinascita, al centro di Pescara, quasi alla vigilia della Grande Partenza della corsa rosa prevista con la prima tappa a cronometro Fossacesia-Ortona: "Siamo molto contenti per questa presentazione. Abbiamo onorato la città di Pescara e l'Abruzzo.

Abbiamo offerto uno spettacolo apprezzato, iniziando a percorrere quello che sarà il Giro d'Italia per arrivare fino a Roma. L'Abruzzo? Non abbiamo scommesso sull'Abruzzo con la benda sugli occhi ma abbiamo visto le potenzialità di questa Regione e la voglia delle amministrazioni di dare spazio al territorio e a promuoverlo coinvolgendo tutte le quattro province.

È il coinvolgimento totale dell'Abruzzo".

Fonte Ansa

Foto ufficiali pagina Giro d'Italia