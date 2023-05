Il Rosario più grande del mondo: l'Unitalsi in preghiera per la pace

In occasione dei 120 anni dalla fondazione dell’Associazione, e abbracciando le parole di Papa Francesco che, seppur addolorato per le molteplici guerre in atto nel mondo, che stanno disorientando il nostro cammino, ci vuole come “Chiesa in uscita”, finalmente insieme dopo il periodo di forzata distanza, a causa della pandemia, che ci ha impedito di essere vicini come siamo soliti, l’Unitalsi, nata sotto la Grotta di Lourdes, dove la Vergine Maria chiede di pregare il Rosario, invita tutti alla preghiera.

La richiesta di Maria è quello che l'Unitalsi-sottosezione di Chieti-Vasto, invita a fare camminando e pregando, portando in processione il Rosario più grande del mondo. La sottosezione ringrazia innanzi tutto l’Arcivescovo della diocesi di Chieti-Vasto, S.E. Mons. Bruno Forte, per la vicinanza e disponibilità dimostrate, i tanti parroci e le comunità che si sono lasciate coinvolgere, e tutti i numerosi volontari che si stanno rendendo disponibili nell’ organizzare al meglio questo evento.

Nella foto la locandina con le date e le parrocchie coinvolte; in particolare l’invito per il giorno di apertura del “Rosario itinerante” con la processione che partirà sabato 6 maggio dalle ore 10.00 da p.zza San Giustino alla Villa Comunale a Chieti accompagnata dall’Arcivescovo Forte; al termine seguirà la Celebrazione Eucaristica presso il Seminario Regionale.

Il programma proseguirà nei giorni 6 e 7 con la recita continua del Rosario, guidato ogni ora da un gruppo diverso per terminare il giorno 8 alle 21.00 con la fiaccolata animata dai seminaristi.

Il Rosario poi proseguirà il suo cammino nelle parrocchie di Francavilla (dal 11 al 13), di Atessa (18 e 19) e di Casalbordino (27 e 28). Si attendono conferme per l’accoglienza del Rosario in altre parrocchie. L’evento si concluderà il 10 Giugno a Bucchianico con S.E. Mons. Bruno Forte.

L’Unitalsi della sottosezione di Chieti-Vasto, aspetta tutti con gioia per condividere insieme la preghiera: sia per tutti una riscoperta della forza della fede, della speranza, della bellezza di vivere in Pace.