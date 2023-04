Countdown per il Giro d'Italia, provvedimenti della Prefettura di Chieti

Presso la Prefettura di Chieti, si è tenuta, in seno al Comitato Provinciale di Ordine e Sicurezza Pubblica, l’ultima riunione organizzativa presieduta dal Prefetto di Chieti, Mario Della Cioppa, propedeutica allo svolgimento delle tre tappe del 106° Giro d’Italia, che coinvolgeranno il territorio provinciale, con partenza della prima tappa dell’intera competizione dalla Costa dei Trabocchi, il prossimo 6 maggio.

"Scopo precipuo dell’incontro - si legge in una nota - è stata la verifica della puntuale adozione di tutte le misure individuate nella precedente riunione del 17 marzo scorso, tese al coordinamento e raccordo fra i soggetti istituzionali coinvolti, per quanto concerne tanto gli aspetti di safety, di competenza dell’Organizzatore della manifestazione, e di diversi altri Enti, fra i quali i Comuni, il cui territorio sarà interessato dal passaggio dei ciclisti, la Provincia e la Regione, quanto quelli inerenti i servizi di ordine e sicurezza pubblica, di competenza delle Forze di Polizia.

Il Giro d’Italia rientra tra quegli eventi che, per il numero di partecipanti, la struttura organizzativa, l’afflusso di spettatori, anche grazie al risalto a livello internazionale della competizione, si caratterizzano per la rilevante complessità a livello organizzativo, coinvolgendo una pluralità di Enti e soggetti, ciascuno con un proprio ruolo, competenza e autonoma responsabilità, a motivo del quale le tre tappe in territorio provinciale sono da ritenersi eventi vulnerabili e, pertanto, necessitano di una approfondita disamina dellesingole attività poste in essere da ciascun soggetto interessato, nell’ottica di un successivo, efficiente raccordo con i più ampi servizi di ordine e sicurezza pubblica.

Oltre ai componenti effettivi del Comitato Provinciale di Ordine e Sicurezza Pubblica, quali il Presidente della Provincia, nella sua duplice veste di Sindaco di Vasto, Comune interessato dal passaggio di 2 tappe, il Sindaco di Chieti, il Questore, i Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, il ROAN della Guardia di Finanza, hanno preso parte alla riunione tutti i Sindaci interessati territorialmente al passaggio della gara nei propri centri urbani, ovverosia i primi cittadini di Ortona, San Salvo e Vasto, i quali ospiteranno rispettivamente le tappe di partenza e di arrivo.

Alla riunione sono, altresì, intervenuti il Dirigente della Polizia Stradale di Chieti, il Comandante della Capitaneria di Porto di Ortona, i sanitari del servizio 118 della Asl 02, i referenti dell’Anas e di Autostrade per l’Italia, e, non ultimi, i responsabili della RCS Sport SPA, organizzatrice dell’evento, adusa da anni a questo genere di eventi, la cui presenza, a prescindere dall’intelaiatura generale reiterata per ogni tappa, è stata indispensabile per un’attenta lettura ed analisi delle peculiarità della manifestazione.

Il Prefetto, in apertura, ha inteso ringraziare tutti i soggetti che, a vario titolo, hanno concorso alla organizzazione dell’evento, a partire dalla Regione Abruzzo, in sede di Comitato rappresentata dal Dott. Rucci, e segnatamente il Presidente Marsilio, che si è speso personalmente, partecipando al precedente incontro e seguendo le varie fasi dell’organizzazione, atteso il preminente ruolo che la Regione è chiamata a svolgere per la riuscita di un evento fondamentale per la visibilità dell’Abruzzo, anche a livello internazionale, e con il quale il Prefetto Della Cioppa si è tenuto costantemente in contatto, condividendo ogni iniziativa utile a superare agevolmente le criticità che sono emerse nel corso di questi mesi di organizzazione, invero inevitabili nell’ambito di una simile manifestazione sportiva.

Ma il ringraziamento è stato esteso a tutti, con particolare riferimento alla RCS ed ai Sindaci, i quali hanno dato dimostrazione di grande spirito collaborativo, rendendo fluido il lavoro di coordinamento delle varie attività di raccordo fra gli aspetti di Safety e quelli di ordine e sicurezza pubblica.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto al Questore ed al Dirigente della Sezione della Polizia Stradale di Chieti, per la certosina attività di costruzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica e di viabilità, in sede di Tavolo Tecnico, con i rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e delle Polizie Locali ed, in particolare, al Vice Prefetto Vicario, dr.ssa Italiani, per aver presieduto le numerose riunioni, nell’ambito delle quali sono state superate tutte le problematiche emerse, ed individuate le misure più adeguate allo svolgimento della gara in sicurezza, rispettando il cronoprogramma dettato nel corso del Comitato Provinciale di Ordine e Sicurezza Pubblica del 17 marzo scorso.

Prima di questo ultimo Comitato, infatti, si sono tenute, in seno alla Area 1, ordine e sicurezza pubblica della Prefettura di Chieti, 7 riunioni preliminari di verifica e condivisione delle misure programmate dai vari Enti e Soggetti, nell’ambito delle loro attività di organizzazione, allo scopo di raccordarle, da ultimo, con i servizi di ordine e sicurezza pubblica, predisposti dalle Forze di Polizia, illustrati nel precedente Comitato ed in quello odierno e tradotti,dal punto di vista tecnico-operativo, dalla Questura, nella fase finale di raccordo, con una specifica ordinanza di servizio.

Fra le misure più importanti, analizzate e condivise in sede di Comitato, si segnalano:

L’interdizione a partire dalle ore 14 di venerdì 5 maggio all’accesso alla Via Verde, nel tratto interessato dalla gara, fatta eccezione per i mezzi della organizzazione, impegnati nell'allestimento di gazebo e stand pubblicitari.



La sospensione del traffico veicolare sulle strade lungo le quali si snoderà il percorso di gara, oltre ovviamente alla Via Verde, dalle ore 8.00 alle ore 18.00 del sabato 6 maggio, che sarà disposta con provvedimento prefettizio;



Ai sensi del citato provvedimento di sospensione del traffico, sarà consentito il passaggio pedonale agli utenti ed esercenti/lavoratori di attività commerciali, collocate sulla stessa pista ciclabile, dalle ore 08.00 alle 10.00 e dalle 12.30 alle 13.30 di sabato, sotto la diretta supervisione del personale addetto ai piani comunali di sicurezza, in aggiunta al personale messo a disposizione dalla organizzatrice RCS e quello delle Forze dell’Ordine e delle Polizie Municipali, che presidieranno i varchi;



Il divieto di circolazione per i mezzi pesanti (sopra le 3.5 t) sulla S.S.16 Adriatica per tutto il tratto interessato dalla gara, che percorrerà la parallela Via Verde, da Ortona a Vasto Nord dalle ore 12.00 alle 18.00,con filtraggio all'altezza del casello autostradale di Casalbordino/Vasto Nord, a sud, e del casello di Ortona, a Nord, e conseguente deviazione sulla A-14, unica arteria stradale percorribile in quel tratto, per entrambe le direzioni.



La sospensione del traffico veicolare il giorno sabato 6 maggio, dalle 12,30 alle 18.00 dall’altezza dello svincolo lungo la S.S.16 in prossimità dell’Ospedale di Ortona fino alla rotatoria di San Vito, con la creazione di un pre-filtro presidiato dal personale delle Forze di Polizia, nell’ottica di snellire e velocizzare i controlli all’altezza del filtro previsto lungo la S.S. 16, dalla rotatoria di San Vito a Fossacesia, in corrispondenza dell’intersezione con la S.S. 652 Val di Sangro.



Di tutte le interdizioni e/o deviazioni del traffico sarà data ampia diffusione sui media e sulla stampa, per garantire la massima informazione alla cittadinanza e scongiurare pregiudizi agli utenti della strada;



La disponibilità di parcheggi messi a disposizione dai Comuni costieri interessati dalla gara, nel Comune di Rocca San Giovanni, San Vito Chietino, Fossacesia, ed Ortona, in aree individuate e delimitate con provvedimenti comunali e collegati con un servizio di navette;



L’adozione, da parte dei Sindaci dei Comuni costieri interessati, di Piani di sicurezza comunali, diretti alla gestione delle aree di limitazione all’accesso del pubblico nei tratti che presentino maggiori criticità, a livello di sicurezza, lungo la pista ciclabile, degli accessi alla strada dalla S.S. 16 e dalla spiaggia sulla Via Verde, dei luoghi di stazionamento del pubblico e degli spazi interdetti, transennamenti e dislocazione dei volontari;



L’adozione delle relative ordinanze comunali di interdizione del traffico veicolare sulle strade urbane, predisponendo apposita cartellonistica di ingresso ai percorsi predefiniti;

Nel Comitato di Ordine e sicurezza pubblica sono stati analizzati anche i Piani straordinari di vigilanza e controllo del territorio, per il periodo estivo, con particolare riferimento alle città di Chieti, Francavilla, Vasto, Fossacesia e San Salvo, alla presenza dei relativi Sindaci, con i quali è stata affrontata anche la necessità dell’adozione di provvedimenti sindacali in tema di vendita di bevande alcoliche e regolamentazione degli orari di apertura degli esercizi, allo scopo di agevolare il compito delle Forze di Polizia nelle attività di controllo degli illeciti connessi alla “movida”.