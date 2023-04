Pesca e Trabocchi Patrimonio Unesco: vetrina al 'Seafood Expo' di Barcellona

E' stato presentato presso il Padiglione Italia presente al Seafood Global Expo di Barcellona, il progetto sul Patrimonio Culturale della Pesca e del dossier di candidatura alla Lista Rappresentativa del Patrimonio culturale immateriale UNESCO, nella quale sono stati inseriti i tipici trabocchi della costa abruzzese.

Il progetto , del quale la Regione Abruzzo è capofila, è stata attivato in cooperazione da nove FLAG di sei Regioni italiane e vuole favorire la conoscenza di mestieri, manufatti e attrezzature collegate alla pesca tradizionale, in quanto espressione dell'identità delle comunità locali e dei territori costieri; valorizzare il patrimonio culturale immateriale di mestieri, manufatti e attrezzature collegate alla pesca tradizionale, rilevando le opportune azioni di tutela e salvaguardia; divulgare e diffondere il patrimonio culturale immateriale mediante azioni di comunicazione, strumenti audiovisivi, come il docufilm “Salsedine” di Riccardo Stopponi presentato durante l’incontro; e azioni locali sui diversi territori interessati e promuovere i risultati verso il grande pubblico.

Nello specifico, la Regione Abruzzo ha partecipato al progetto con i tre FLAG: Costa dei Trabocchi, Costa Blu e Costa di Pescara. All’interno del Padiglione Italia al Seafood Expo Global di Barcellona, la più grande vetrina internazionale dedicata alla pesca e all’acquacoltura che che nell’edizione del 2022 ha richiamato più di 29mila visitatori da più di 150 Paesi, tra buyers e professionisti del settore, e raduna ogni anno oltre 2.000 espositori da 87 paesi, la Regione Abruzzo è inoltre presente, sotto l’egida del MASAF, con uno stand istituzionale curato dal Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica del Dipartimento Agricoltura e lo stand dell’azienda abruzzese di trasformazione dei prodotti ittici “La Selva Pesca”.

Foto in galleria: efanews.eu