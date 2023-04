Fondi Pnrr per la sanità nel territorio, Schael illustra i progetti ai sindaci

In giornate nelle quali i fondi Pnrr sono centrali nel dibattito pubblico, dalla provincia di Chieti arriva un segnale rassicurante per quel che riguarda la sanità.

Il direttore generale della Asl Thomas Schael in questi giorni sarà in vari centri del territorio, su invito dei sindaci, per illustrare all’assise civica, ai medici di medicina generale e pediatri e alle autorità locali interessate i progetti già presentati per la realizzazione delle Case della Comunità in 15 località tra paesi e città.

Primo incontro a Francavilla al Mare, per proseguire con Guardiagrele, Casoli e Atessa, poi Ortona, Gissi, Castiglione Messer Marino e Villa Santa Maria. Si chiude con Casalbordino e San Salvo. Restano da programmare gli incontri a Lanciano, Vasto e Chieti, città nelle quali gli investimenti sul territorio andranno a sommarsi a quelli sugli ospedali, ragione per la quale parteciperà anche l’assessore regionale alla Salute Nicoletta Verì.

“Ho accolto volentieri l’invito dei sindaci a presentare alle comunità locali gli interventi programmati - chiarisce Schael - perché rappresentano una risposta concreta ai bisogni di salute e sono di veloce realizzazione. Per la nostra Azienda è una necessità impellente pensare al territorio, almeno per due ragioni: volontà di costruire una reale alternativa che tenga le persone lontano dall’ospedale in assenza di un fatto acuto, e di dirottare investimenti sul territorio, rimasto a bocca asciutta per troppo tempo. Abbiamo recepito pienamente l’invito della Regione e dell’assessore Verì in particolare a prestare attenzione alla sanità di prossimità, e questo è stato il tema ispiratore della nostra progettualità, concreta e partecipativa, formalizzata con delibera e presentata agli uffici regionali. Possiamo affermare, senza timore di smentita, che il Pnrr sarà davvero una bella opportunità per la salute in provincia di Chieti. Non è una chimera, né un libro dei sogni, cittadini e amministratori possono fidarsi”.

La Asl di Chieti ha predisposto progetti per la realizzazione di 15 Case della Comunità, 3 nuovi Ospedali di Comunità e 15 Punti erogativi, per 25 milioni di investimenti. Le opere previste negli elaborati tecnici saranno oggetto di bando di gara a cui sta lavorando l’Agenzia regionale per l’informatica e la telematica.