“Il turismo dal Trentino all’Abruzzo – Per una politica di sviluppo turistico regionale”: questo il tema del workshop gratuito promosso da Confartigianato Imprese Chieti L’Aquila, in collaborazione con il GAL Costa dei Trabocchi, Majellando, Confarte, Academy ForMe, BCC Abruzzi e Molise e con il patrocinio del Comune di Francavilla al Mare. L’appuntamento è per lunedì 3 aprile, alle ore 10:00, presso l’Auditorium Sirena, a Francavilla al Mare.

L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività che Confartigianato Chieti L’Aquila sta promuovendo in materia di turismo, con l’obiettivo di approfondire le materie in questione e favorire la creazione di una strategia per lo sviluppo turistico del territorio. Nel corso del workshop verranno messe a confronto l’esperienza vincente del Trentino e quella abruzzese, con l’obiettivo di studiare le buone prassi, per adattarle e replicarle sul territorio. L’evento, del tutto gratuito, è rivolto alle imprese e agli operatori del settore.

Dopo i saluti del sindaco di Francavilla, Luisa Russo, del presidente di Confarte – Confartigianato Cultura Turismo e Spettacolo, Marcello Natarelli, e del presidente del Gal Costa dei Trabocchi, Roberto Di Vincenzo, seguiranno gli interventi di Sergio Cagol, consulente esperto di Turismo, sul tema “Lo sviluppo dell’offerta turistica – Il Trentino, un caso di studio”, di Michele Basso, direttore del Consorzio DMO Dolomiti, sul tema “Cinema e promozione del territorio: l’esperienza della DMO Dolomiti Bellunesi”, e di Luca D’Angelo, direttore dell’azienda per il turismo Dolomiti-Paganella, sul tema “L’evoluzione di una destinazione: un viaggio dietro le quinte di Dolomiti Paganella!”.

Le conclusioni saranno affidate all’assessore al Turismo della Regione Abruzzo, Daniele D’Amario. I lavori saranno moderati dal direttore generale di Confartigianato Imprese Chieti L’Aquila, Daniele Giangiulli.

La partecipazione è del tutto gratuita, ma l’iscrizione è obbligatoria. Per registrarsi è necessario compilare il form sottostante.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd78KJoqAnlWMCSA_i6GWxdW3rLEMtca5vC-z28Npaw0I5yNQ/viewform?fbzx=8030149125086959854&pli=1