Inaugurato l'Artva Training Park Maiella Geopark

Nell'ambito della ottava edizione di “Majella, l'Altra Neve”, domenica 19 febbraio è stato inaugurato il campo ”Artva Training Park Maiella Geopark”, lo spazio per le esercitazioni nell'impiego dell'Artva, l'Apparecchio di ricerca dei travolti in valanga.

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo h anno effettuato delle dimostrazioni sulle tecniche di ricerca dei travolti da valanga mediante Artva, mentre i Carabinieri Forestali del Servizio Meteomont hanno mostrato una stratigrafia del manto nevoso.

Molte le istituzioni intervenute poi alla tavola rotonda presso il ristorante Lo Chalet della società Majelletta WE, a partire dalle Amministrazioni Comunali, Protezione Civile Regionale, Club Alpino Italiano regionale (con le scuole di Alpinismo e Scialpinismo), Servizio Valanghe Italiano, Carabinieri del gruppo Meteomont e 9° Regg.to Alpini.

Presenti tra gli altri all’inaugurazione ed alla tavola rotonda l’Assessore regionale al Turismo Daniele D'Amario, il segretario della VI Commissione Finanze alla Camera Guerino Testa, il presidente della Commissione Affari Costituzionali alla Camera Nazario Pagano.

Daniele Perilli, presidente regionale del Soccorso Alpino, nell'evidenziare le statistiche degli infortuni degli ultimi anni in montagna, ha sottolineato la necessità di un percorso comune di sensibilizzazione di quanti, spesso, mal equipaggiati ed impreparati, affrontano la montagna senza la necessaria cognizione oggettiva e soggettiva. Si è soffermato anche sull’avvio dell’utilizzo della tecnologia Recco negli scenari di soccorso con l’elisoccorso. Ha inoltre rilanciato la necessità di una discussione pubblica con il mondo della magistratura sull’accertamento delle responsabilità civili e penali degli incidenti in montagna.

Il direttore del Parco Luciano Di Martino ha ribadito l'importanza e la consapevolezza di frequentare ed avvicinarsi alla montagna, in ogni stagione, con una adeguata formazione e una giusta informazione, soprattutto all’interno delle aree protette, ricordando gli accordi già siglati con il Cai (sezioni), con il Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, con il Servizio Valanghe Italiano, con il Collegio delle Guide Alpine Abruzzo, con l'associazione Aigae, con il Cai Abruzzo, con altre Associazioni territoriali (pro loco, società sportive, etc.), per una attività di educazione ambientale volta alla sensibilizzazione del tema della sicurezza in montagna, coinvolgendo tutte le categorie professionali e non deputate all’accompagnamento.