Consegnate le 'borse dei nuovi nati', la bella festa a Miglianico

C’erano quasi tutti i 65 bambini, nati tra il 2021 e il 2022 e residenti a Miglianico, insieme alle loro famiglie, individuati dal Comune per la consegna della “borsa dei nuovi nati”, un’iniziativa, sorta nel 2019 in collaborazione con il Centro Newton ed oggi finanziata interamente con fondi comunali, che punta a stimolare alla lettura i piccoli sin dalla più tenera età.

Ad ogni famiglia è stato affidato uno zaino con un kit composto da libri per l’infanzia, adatti dagli 0 ai 3 anni, per poter accompagnare la crescita del bambino anche dal punto di vista intellettuale

Il Comune di Miglianico, vista l’importanza della manifestazione, ha deciso di finanziare con fondi propri la prosecuzione di questa occasione di incontro con i neo-genitori e di sostegno alla cultura.

«Fin dal nostro insediamento - ha spiegato il sindaco di Miglianico, Fabio Adezio, ai genitori intervenuti alla cerimonia - nel 2014, abbiamo messo tra le fondamenta della nostra proposta amministrativa lo sviluppo del territorio attraverso la cultura e la memoria, che possono essere coltivate solo creando occasioni di apprendimento e di lettura, sin dalla più tenera età.

Per questo, quando l’iniziativa è stata sospesa per la pandemia e poi, al termine di uno dei periodi più bui della nostra storia recente, non vi è stata più la cordata che aveva lanciato l’idea, ci siamo attivati per proseguire questa manifestazione e non lasciare i “nuovi nati” nel nostro Comune senza il “pane della cultura” che per noi non è meno necessario del “pane materiale”: con il cibo infatti voi tutti, noi tutti genitori facciamo crescere e fortificare i nostri ometti e le nostre donnine, mentre con la cultura, tutta la comunità civica dà forma al cittadino, capace di comprendere e fare scelte per il bene comune.

Leggere compie il miracolo di catapultare i nostri bambini in mondi nuovi e fantastici, dove gli eroi seguono la fantasia dello scrittore, elaborando immagini e situazioni, abituando il cervello a ragionare, sognare, fare associazioni di idee. Per questo riteniamo che questo piccolo dono, fatto con il cuore da tutta la comunità di Miglianico ai suoi più piccoli concittadini, sia un vero e proprio investimento per il futuro, perché questi bimbi effettivamente rappresentano il nostro domani, saranno coloro che prenderanno le decisioni per il nostro e il loro benessere quando noi saremo ormai anziani e bisognosi di chi si prenda cura di noi, anche e soprattutto costruendo un paese a misura di uomo.

Ecco, questo è l’augurio per tutti: che ognuno di noi, grazie alla lettura, possa crescere e comprendere che tutti abbiamo la responsabilità dell’altro».