Ulteriori interventi per la messa in sicurezza di diverse strade provinciali

"Proseguono gli interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali dei distretti manutentivi in cui è suddivisa la viabilità dell'Ente. Ventidue le arterie interessate che ad oggi presentano criticità tali da creare pericoli per la circolazione stradale in quanto non presentano più gli adeguati standard di sicurezza a causa di dissesti e della vetustà del manto stradale". A renderlo noto è il presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, evidenziando che la somma stanziata, frutto di avanzi di bilancio, è pari a 1.620.000 euro.

“Sono strade - specifica Menna - che presentano problematiche legate al piano viabile in gran parte usurato e a tratti dissestato, con presenza di frane e smottamenti, di cunette e fossi ostruiti da detriti e da vegetazione spontanea. È necessario provvedere con celerità alla ripulitura e alla riapertura delle cunette e dei tombini per garantire la corretta regimentazione delle acque piovane.

In alcuni tratti sono presenti anche alberi i cui rami creano intralcio alla circolazione veicolare ostruendo la segnaletica stradale. Procederemo pertanto alla potatura laddove necessario per garantire la sicurezza della circolazione stradale. Installeremo infine in alcuni tratti nuove barriere di sicurezza a protezione delle scarpate e ripristineremo sia la segnaletica orizzontale ad oggi usurata e a tratti non più visibile, sia la segnaletica verticale e a tratti non più rispondenti alle caratteristiche previste dal vigente Codice della Strada".

Le strade interessate dai lavori sono le seguenti:

la SP 214 (ex SS 263 di Val di Foro e Bocca di Valle ricadente nel Comune di Pennapiedimonte), la SP 76Ascigno-Capoposta (ricadente nel comune di Casoli), la SP 81 "San Vito - Fossacesia" (che collega San Vito Marina con Fossacesia), la SP 83 "Verì" (che collega la SP 81 alla SS 16), la SP 71 "San Domenico - Sant'Eusanio” (che collega Sant'Eusanio del Sangro con la SP 215 di Guardiagrele), la SP 85 “Pianibbie” (che collega la SS 84 e la SP 100 Pedemontana), la SP 110 "Torricella-Altino" (con interventi di rifacimento del manto stradale su due distinti tratti ricadenti uno a Roccascalegna ed un altro ad Altino), la SP 114 "Atessa-Valle", la SP 119 "Sangritana", la SP 126 "San Tommaso", la SP 139 "Cupello-Scerni", la SP 150 "Fondo Valle Sinello 2° tratto", la SP 175 "Traversa di San Buono", la SP 185 "Palmoli-Fondo Valle Treste", la SP 191 "Traversa di Fresagrandinaria", la SP 195 "Traversa di Tufillo", la SP 201 "Ex Fondo Valle Trigno", la SP 216 "Ex SS 364 Atessa", la SP 212 "Ex SS 86 Istonia” (nel tratto che collega i comuni di Castiglione Messer Marino, Torrebruna, Carunchio, Liscia e San Buono), la SP 162 "Carpineto Sinello-Castiglione Messer Marino” (che collega i comuni di Carpineto Sinello, Roccaspinalveti, Fraine e Castiglione Messer Marino), la SP 153 "Traversa di Casalanguida” e la SP 203 "Celenza–Fondo Valle Trigno” (che collega il comune di Celenza sul Trigno con la SS 650 “Fondo Valle Trigno”).

"Ringrazio i consiglieri provinciali e gli uffici tecnici per il grande lavoro che anche in questi giorni stanno portando avanti per realizzare interventi, opere e progetti importanti capaci di dare una risposta concreta alle necessità e alle richieste di amministratori e cittadini. Mettere in sicurezza le strade provinciali è un obiettivo prioritario della nostra amministrazione: proseguiremo pertanto nel reperimento di fondi e risorse da destinare alla manutenzione dei 1630 km di strade provinciali", conclude il presidente Menna.