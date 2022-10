51 ragazzi di Guardiagrele hanno partecipato a "Puliamo il mondo"

Piena di entusiasmo la partecipazione dei cinquantuno alunni delle scuole elementari di via Cavalieri, di via Cappuccini e delle contrade Villa San Vincenzo e Comino, alla manifestazione "promossa da Legambiente e dall'amministrazione comunale di Guardiagrele, con la collaborazione di EcoLan. I ragazzi, si sono occupati della raccolta di rifiuti abbandonati in largo Garibaldi, alla villa comunale e al Belvedere Santoleri. Hanno inoltre partecipato a una lezione sulla salvaguardia dell'ambiente, dove la vicesindaco Flora Bianco e l’assessore all'ambiente Erika Pica, hanno ribadito l'importanza dei piccoli gesti per la difesa della natura. «Solo attraverso una continua sinergia tra le istituzioni, la cittadinanza e il gestore dei servizi», ha sottolineato Pica, «si possono migliorare e valorizzare le nostre bellezze naturali ed artistiche. I ragazzi diventano il mezzo più importante per diffondere questi messaggi, non soltanto nelle scuole, ma sopratutto nelle case». Letizia Finamore della EcoLan, ha evidenziato che l’azienda, può garantire il raggiungimento di obiettivi sempre più elevati, solo con l'impegno di tutti.