Acqua, tornano le interruzioni programmate notturne

Inizia una nuova settimana e ripartono i programmi di interruzione della normale fornitura idrica, “al fine di evitare disservizio nella erogazione” come sottolinea in ogni avviso la Sasi.

Un bollettino divenuto un appuntamento fisso settimanale ormai da mesi. Con esclusione della settimana scorsa quando, per la prima volta almeno dall’inizio dell’estate, la società che gestisce il servizio idrico integrato in quasi tutta la provincia di Chieti non inviò nessun avviso. Giorni in cui anche le interruzioni “non differibili” si erano ridotte notevolmente, per intere giornate consecutive addirittura non ci fu nessun avviso.

Il crono programma pubblicato dalla Sasi copre, come di consueto, l’arco di una settimana. Le interruzioni sono, quindi, programmate fino al 10 ottobre. Questo l’elenco completo