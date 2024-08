Divisione Serie B Femminile, Laura Tinari confermata al timone

Laura Tinari continuerà a guidare la Divisione Serie B Femminile per le prossime tre stagioni. Lo ha stabilito il nuovo Consiglio Direttivo del campionato cadetto, che nella votazione dell'altra mattina ha confermato all’unanimità la fiducia alla presidente, in carica dal luglio del 2023 e responsabile calcio femminile abruzzese dal 2021.

“Auguro buon lavoro a Laura Tinari – il commento del presidente della FIGC, Gabriele Gravina – sono certo che continuerà a rappresentare al meglio una categoria, come la Serie B, fondamentale per lo sviluppo del movimento, perché fondamentale raccordo tra il vertice della piramide e la base che si struttura all’interno della Lega Nazionale Dilettanti. La sua conferma consente di lavorare in continuità con il progetto avviato nell’ultima stagione, volto a promuovere il calcio femminile su scala nazionale, a contemperare le esigenze dei club e a tutelare i vivai”.

Così il presidente della LND Abruzzo, Concezio Memmo: “La rielezione di Laura Tinari, a cui esprimo le mie più vive congratulazioni, è un importante riconoscimento e la conferma del valore del lavoro svolto in questi anni per promuovere e valorizzare il calcio femminile e rappresenta un motivo di grande orgoglio per l’Abruzzo. Ringrazio i presidenti Gravina e Abete per la fiducia accordata alla nostra regione e soprattutto alla nostra Laura Tinari. Questo risultato è la dimostrazione che con la passione, la determinazione e il lavoro di squadra si possono raggiungere grandi obiettivi.

“Una riconferma che nasce dall’impegno, dal lavoro svolto e dalla fiducia che si è istaurata tra tutti i componenti del Consiglio della Serie B – queste le prime parole di Tinari – lo scorso anno è stato improntato a strutturare bene la neonata Divisione, che oggi ha un’autonomia politica e organizzativa, i prossimi tre saranno di costruzione del futuro. La serie cadetta, che guida il variegato mondo del calcio femminile dilettantistico, è infatti pronta a fare un ulteriore salto in avanti. I numeri della scorsa stagione dimostrano che la nostra categoria è il luogo ideale per far crescere le calciatrici del domani e dare spazio ai tanti talenti italiani che popolano le Nazionali giovanili. Ringrazio il neo Consiglio per la stima, ma soprattutto il presidente Gravina, sempre pronto ad ascoltare, consigliare e a dare la sua attenzione alle nostre esigenze e alla nostra crescita. Così come il presidente Abete e la LND, a cui la Divisione è strettamente legata e con cui concretizzeremo la seconda fase della riforma dei campionati, che riguarderà Serie B e Serie C”.