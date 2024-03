Trimarathon degli Appennini, percorso avviato

La stagione primaverile della mountain bike rinnova il proprio abbinamento con il circuito Trimarathon degli Appennini con tre appuntamenti tra Abruzzo e Lazio.

Nelle due edizioni precedenti il circuito è riuscito già a farsi apprezzare per vivere da vicino le sfumature dell’Appennino con tre manifestazioni con altrettanti percorsi ugualmente adrenalinici e intensi: Sirente Bike Marathon Ana Aielli il 19 maggio ad Aielli (organizzazione Avezzano Mtb e Gruppo Alpini Aielli), la Marathon dei Monti Lucretili il 26 maggio a Palombara Sabina (a cura del Team Bike Palombara Sabina) e chiusura del trittico con la Marathon degli Stazzi il 2 giugno a Scanno (regia del sodalizio Mtb Scanno).

Il ciclo degli abbonamenti prosegue ancora con la quota di 75 euro per tutto il mese di marzo in modo tale da sottoscrivere l’iscrizione in maniera agevolata per il trittico delle manifestazioni dedicato alle gare marathon (più le granfondo e le e-bike).

La quota di iscrizione comprende pacco gara, assistenza medica e sanitaria, rifornimenti in gara, ristoro finale, lavaggio bici e premiazioni.

Le modalità di iscrizione sono consultabili a questo link Iscrizioni TRIMARATHON - Sirente Bike Marathon