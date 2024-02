Mtb Abruzzo Cup, 'disco verde' per il programma 2024

Per la dodicesima volta, il circuito Mtb Abruzzo Cup si prepara ad offrire il meglio di sé e vuole raccogliere il più elevato consenso tra gli appassionati della mountain bike, per un format che avrà sicuramente una ricaduta positiva sui territori interessati dallo svolgimento delle manifestazioni (sei in provincia di L’Aquila e una in quella di Pescara) e su tutto il movimento del fuoristrada abruzzese.

I sette appuntamenti, tra granfondo e marathon, si confermano tutti nello stesso periodo delle passate edizioni del circuito.

Come da tradizione, a maggio la “grande partenza” con la Sirente Bike Marathon il giorno 19 ad Aielli (Avezzano Mtb e Gruppo Alpini Aielli), per poi entrare nel vivo il 2 giugno la Marathon degli Stazzi a Scanno (Mtb Scanno), il 16 giugno la Granfondo Campo di Giove a Campo di Giove (Asd Bike Shock Team), il 23 giugno la Granfondo Maiella e Morrone a Sant’Eufemia a Maiella (Asd 360 Sport&Fitness), il 7 luglio la Gran Sasso Marathon Mtb a Castel del Monte (Bike Team Bucchianico), il 22 settembre la Gran Fondo MTB Parco Nazionale d’Abruzzo (Pescasseroli Bike) e il 29 settembre I Sentieri dei Lupi a Collarmele (Asd Collarmele Mtb).

Per quel che concerne gli abbonamenti, quelli individuali al costo di 140 euro e a squadre di 175 euro, sono stati prorogati a tutto il mese di marzo alle stesse quote.

Info generali al sito dedicato del circuito www.abruzzomtbcup.it