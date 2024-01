Vincenzo Vivarini vince il Premio 'Panchina d'Oro Serie C'

L’allenatore abruzzese Vincenzo Vivarini si è aggiudicato il premio ‘Panchina d’Oro Serie C‘.

Il tecnico del Catanzaro, protagonista nella stagione scorsa con la vittoria del Campionato di Serie C girone C, si è imposto nella fase finale di Coverciano con 35 voti, precedendo Luciano Foschi del Lecco (8 voti) e Aimo Diana della Reggiana (5 voti).

“È stato un vero e proprio onore ricevere la Panchina d’Oro della Serie C – commenta il mister originario di Ari, piccola località della provincia di Chieti -. Un ringraziamento a tutto il mio staff, ai giocatori nonché al Presidente, ai direttori e a tutti i collaboratori della società. Il grazie poi va ai tifosi che ci hanno spinto sempre in ogni momento. Abbiamo conquistato la promozione tutti insieme ed è stato fatto un grande lavoro su tutti i fronti in un’annata straordinaria e che rimarrà nella storia di questo glorioso club. Vorrei ringraziare anche i miei colleghi che hanno reso lo scorso campionato veramente avvincente in ogni partita. Questo riconoscimento ora mi spinge a fare meglio e a continuare a migliorarmi come tecnico insieme a tutto il mio staff”.

Vivarini, 57 anni, con tanti anni di esperienza da allenatore, iniziò la sua carriera alla guida di una prima squadra alla Pro Vasto, nell’annata calcistica 2000/2001 in Eccellenza. Poi tanta ‘gavetta’, prima dell’approdo in club del professionismo.

In questa stagione buono l’andamento della squadra giallorossa calabrese in Serie B, con l’attuale settimo posto in classifica, in piena zona play off.

Foto dalla pagina social di Vincenzo Vivarini