Al via la Settimana dello Sport Paralimpico e dell'Inclusione

In Abruzzo, il movimento sportivo paralimpico targato CIP – Comitato Italiano Paralimpico – è particolarmente vivo, vitale e ricco di iniziative: riflettori accesi su Pineto che torna ad ospitare la Settimana dello Sport Paralimpico e dell’Inclusione, giunta alla quarta edizione ed apre la lunga serie di eventi nell’anno solare 2024.

Da lunedì 22 a sabato 26 gennaio, in programma una serie di incontri e di dimostrazioni incentrati sulla disabilità e sulla pratica sportiva a favore dell’inclusione con numerosi ospiti e testimonianze di campioni, il tutto alla presenza di molti alunni delle scuole del territorio e in particolare dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Pineto. Le dimostrazioni sportive al mattino si terranno al PalaFiliani, nel pomeriggio alcuni appuntamenti si svolgeranno nel teatro polifunzionale e a Villa Filiani.

La Settimana dello Sport Paralimpico e dell’Inclusione è curata dal Team Go Fast in collaborazione con il Comitato regionale CIP Abruzzo e con il patrocinio e il sostegno del Comune di Pineto.

“Per il quarto anno – spiega Mauro Sciulli, presidente regionale CIP Abruzzo – la Settimana Paralimpica e dell’Inclusione è una realtà concreta a Pineto, nonché il fiore all’occhiello dell’attività paralimpica nella nostra regione come elemento di forte consapevolezza sociale. Un doveroso ringraziamento all’amministrazione comunale di Pineto e al Team Go Fast per condividere un grande evento nel nome dello sport”.