Gara Podistica Città di Canosa Sannita tra i più importanti appuntamenti di fine stagione

Inizia la settimana che conduce verso uno dei più attesi appuntamenti podistici a Canosa Sannita con l’omonima gara podistica in programma domenica 29 ottobre.

Con il patrocinio del Comune di Canosa Sannita, è sempre l’Asd Progetto Running a farsi carico dell’organizzazione fatta in casa e valevole per i circuiti Corrilabruzzo 2023 e anche sotto l’egida della UISP in seno al Corrilabruzzo.

La gara clou è quella competitiva su percorso cittadino di 3,3 chilometri da ripetere tre volte per la competitiva di poco sotto i 10 chilometri (partenza alle 10:00) e uno soltanto per la passeggiata non agonistica (partenza dopo la competitiva). Alle 9:00 il via per le gare riservate ai bambini e ai ragazzi di differente età e distanze: (100 metri per 0-5 anni, 700 metri per 6-9 anni, 1000 metri per 12-13 anni e 2000 metri per 15-16 anni).

Franco Giurastante, presidente della Progetto Running: “I preparativi stanno andando avanti a ritmo serrato per creare i presupposti di una manifestazione di successo come nelle edizioni passate, escluse quelle del biennio 2020-2021 non disputate a causa della pandemia. Ci sarà un pacco gara contenente un gilet tecnico e a fine gara avrà luogo un ricco ristoro a base di birra e panino con porchetta. Alla competitiva saranno premiati oltre ai primi 3 assoluti maschili e femminili anche i primi 8 di tutte le categorie. I bambini e i ragazzi sotto i 16 anni saranno premiati con coppa i primi 3 e tutti riceveranno la medaglia ricordo”.

Con il sito web di riferimento Timingrun per le iscrizioni, al seguente link https://www.timingrun.it/EventiTR/pages/percorsi/dettaglio.php?event=144, il costo è di 7 euro per la competitiva e la passeggiata non competitiva, 3 euro per bambini e ragazzi.