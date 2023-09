Trofeo San Francesco, classica di fine estate a Guarenna di Casoli

La data del 17 settembre si sta avvicinando e la fase preparatoria del Trofeo San Francesco sta intensificandosi per garantire l’ottima riuscita di quella che è ritenuta da tutta Casoli la classica di fine estate più ambita dai corridori juniores a livello extra-regionale.

Una manifestazione curata in toto dall’Asd Guarenna 3.0 che comporta un notevole lavoro nel dietro le quinte per la sicurezza ma anche a fronte dei tanti sacrifici di un evento che si sta avvicinando alla soglia del trentennale, motivo d’orgoglio per gli organizzatori stessi, le istituzioni locali e i tanti sponsor.

Con partenza alle 14:00 dalla località di Guarenna Nuova, si gareggia sulla distanza di 114 chilometri su un doppio circuito: il primo di 13,2 chilometri (Piano Delle Vigne, Selva Piana, Vicenne, Selva di Altino e Guarenna Nuova) da ripetere sei volte e un secondo di 10,2 chilometri da fare due volte comprendente la salita da Colle Marco a Casoli paese.

Credit fotografico Bruno Di Renzo per conto di Asd Guarenna 3.0