Appuntamento a Villamagna con il 'Trofeo dei Vigneti'

Si sta per alzare il sipario a Villamagna sulla 26^ edizione del Trofeo dei Vigneti in programma domenica 3 settembre.

Un avvenimento rilevante per un semplice e unico motivo: omaggiare Villamagna con la più alta densità di cantine pro capite in Italia, ben dodici in tutto il territorio comunale.

Un’organizzazione nel dietro le quinte a più mani con la Onlus Volontari per Crescere e l’US Acli Marathon Chieti per la parte strettamente più tecnica.

Nell’arco della mattinata di domenica, il programma prevede il ritrovo alle 8:00 in piazza IV Novembre, l’inizio delle gare giovanili su diverse distanze alle 9:00, lo start della gara competitiva di 11 chilometri alle 10:00 e allo stesso orario anche la passeggiata della salute di circa 6 chilometri.