Al Chiostro del Convitto G.B. Vico di Chieti sport ed emozioni in una notte di fine estate

L’associazione Sport&Valori continua le sue iniziative con l’evento “Emozioni, note e sport in una notte di fine estate” in programma venerdì 1° settembre alle ore 21,15 al Chiostro del Convitto G.B. Vico di Chieti.

Un evento inserito all’interno del cartellone degli appuntamenti dell’associazione culturale “Il giardino delle pubbliche letture e… e non solo”, che vedrà la partecipazione di Deborah Salvatore Rinaldi, calciatrice della Ternana Calcio Femminile intervistata dai giornalisti Luigi Milozzi, Orlando D’Angelo e Francesca Di Giuseppe e Cinzia D’Alessandro che presenterà il libro “Partire… con zero e realizzare i propri sogni con ambizione, coraggio, disciplina”.

Un appuntamento che segna anche una nuova collaborazione per l’associazione Sport e Valori con la calciatrice e designer Deborah Salvatori Rinaldi: per l’occasione, infatti, saranno presentate in anteprima alcune opere PIA.Design realizzate dell’atleta con le maglie dei calciatori di diverse squadre di calcio, palline da tennis e tanto altro. Alcune opere dell’artista di Penne saranno esposte presso il Templum Cafè, la libreria Giunti al Punto e il negozio d’abbigliamento Made in Omar nelle giornate che precederanno l’evento. Il tutto a preludio della collaborazione tra l’artista e Sport &Valori che vedrà nei prossimi mesi le stupende e innovative tele e gli oggetti dell’artista esposte nelle migliori gallerie d’Italia.

Arte che sarà rappresentata anche da due opere relative al concorso“Calcio&Arte” indetto dalla maestra d’arte Lucrezia Di Francesco ispirate al libro “L’evoluzione del gioco e il calcio femminile”. Sarà presente alla serata anche una rappresentanza del Chieti Calcio maschile che quest’anno si appresta ad avere un ruolo da protagonista nel campionato di serie D e una della Chieti Calcio femminile e del suo settore giovanile.

Sarà poi presentato il concorso fotografico nazionale a tema sportivo che quest’anno sarà aperto oltre che alle scuole anche a tutti gli amanti del settore a cura del Foto Club Chieti, partener ufficiale di tutti gli eventi targati Sport e Valori e del Premio Terrazza d’Abruzzo sullo Sport che si svolge ai primi di luglio a Guardiagrele.

La serata sarà allietata dalle note musicali del cantautore guardiese Alfredo Scogna, dai versi dell’attore Angelo Del Romano e dalla voce del soprano Simona Berardocco. Condurrà la serata Mariele Sciubba e sarà aperta da Luigi Milozzi che nell’occasione premierà con la sua associazione anche i teatini Lucio Tavoletta e Alessandro D’Urbano, medaglia d’oro e d’argento ai recenti Campionati mondiali di Judo.

Al termine spazio alla degustazione delle marmellate della D’Alessandro Confetture di Giuliano Teatino un’altra eccellenza del nostro territorio presente durante gli appuntamenti e partner del Premio Nazionale Terrazza d’Abruzzo.