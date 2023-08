Corrilabruzzo UISP, appuntamento con la 43^ Scarpinata Farese

Puntuale e gradito torna a Fara San Martino un nuovo appuntamento con la Scarpinata Farese nel pomeriggio di domenica 20 agosto.

In memoria di Angela Paci e Costantino Cipollone, sotto la regia organizzativa del Gruppo Podistico La Sorgente e nell’ambito del Corrilabruzzo UISP, si tratta di una manifestazione d’indubbio prestigio tra le classiche estive del podismo abruzzese che la “capitale della pasta” saprà ospitare nella maniera più degna della sua fama, suscitando l’interesse degli appassionati di podismo a livello extra-regionale. Il cliché della 43^ edizione prevede un interessante connubio con lo svolgimento della Sagra della Pasta in collaborazione con i cuochi di Villa Santa Maria.

Da coprire due giri di 4 chilometri cadauno con ben poca pianura, il resto tutta salita e discesa in un tracciato chiuso completamente al traffico. Ad accompagnare la gara agonistica anche quelle per i giovani su diverse distanze come da programma: 100 metri da 0 a 5 anni, 200 metri per 6-7 anni, 400 metri per 8-9 anni, 800 metri per 10-12 anni, 1200 metri per 13-15 anni.

PROGRAMMA DOMENICA 20 AGOSTO

Ritrovo alle 16:00 presso la villa Comunale.

Partenza gare giovanili alle 17:30.

Partenza della gara competitiva e passeggiata non competitiva alle 18:00.

Premiazioni alle 19:00.