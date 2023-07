Tour de France, l'abruzzese Ciccone re degli scalatori

È in corso di svolgimento il Tour de France. L’attesa è tutta per il vincitore, per conoscere il nome di chi sfilerà sugli Champs-Élysées con la maglia gialla. Ma, come in ogni grande corsa ciclistica, ci sono anche altri verdetti. E uno, probabilmente il più difficile, parla italiano. Anzi, per essere precisi, da oggi parla abruzzese. La tappa odierna ha assegnato matematicamente la maglia a pois, il riconoscimento di miglior scalatore, e la vittoria è andata al ciclista abruzzese Giulio Ciccone.

Trentuno anni dopo il leggendario Claudio Chiappucci torna ad essere un italiano il re delle scalate della Grande Boucle. Ciccone ha vinto i primi quattro gran premi della ventesima tappa del Tour, la Belfort - Le Markstein di 133 chilometri, aggiudicandosi matematicamente la maglia a pois. L’atleta abruzzese della Trek-Lidl è l’ottavo italiano nella storia a conquistare questo prestigioso riconoscimento.

foto fonte Adn Kronos